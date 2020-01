Nike PG 4 Gatorade : en prévision de la douche que va prendre le Doc après le titre des Clippers ?

En NBA, la tradition veut que les champions renversent un seau de boisson énergisante sur l’entraîneur de l’équipe championne au terme du dernier match de la saison. Les Clippers n’ont pas encore gagné, loin de là, mais Paul George aura désormais les bonnes chaussures si l’événement se produit un jour. Les Nike PG 4 Gatorade sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Ce n’est pas la première fois que la marque au grand G s’associe avec le Swoosh et que leur collaboration donne naissance à une paire de sneakers. Les exemples sont mêmes nombreux, mais très souvent réservés à la gamme Jordan Brand. Cette fois, c’est Paul George qui obtient cet honneur et on lui souhaite de posséder un jour ne serait-ce que la moitié du palmarès de Michael Jordan. Même s’ils semblent se réserver un peu depuis le début de cette saison régulière, les Clippers seront des rivaux sérieux à l’Ouest pour empêcher leurs voisins des Lakers d’accéder aux Finales NBA. Ils pourront compter sur leur nouveau duo de stars qui a totalement redessiné la Ligue, deux des meilleurs remplaçants du pays, mais également sur un coach expérimenté qui a déjà connu la joie d’un titre… et pris son vase de Gatorade sur la tête. La référence est toute trouvée pour ce nouveau coloris des dernières signature shoes de PG 13. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la silhouette des nouvelles pompes de l’ailier sorties cette semaine, le système de laçage est entièrement recouvert grâce à une fermeture éclair pour donner un aspect propre et dégagé à la paire. L’empeigne se divise quant à elle en deux parties bien distinctes. La face intérieure est entièrement trouée pour laisser apparaître la structure interne de la chaussure en bleu vif ici. La face extérieure en toile laisse apparaître des raisins sur fond noir en référence à l’un des goûts les plus classiques de la boisson énergisante. Des touches de vert citron et un logo Gatorade sur la semelle intérieure complètent cette collaboration qui va vous donner du tonus.

La fiche :

La grande-sœur : la Air Jordan 1 Retro High OG Gatorade, offrant même le choix entre deux goûts différents.

la Air Jordan 1 Retro High OG Gatorade, offrant même le choix entre deux goûts différents. On les imagine déjà à ses pieds : Doc Rivers quand il va se faire renverser une fontaine de Gatorade dessus pour la deuxième fois de sa carrière d’entraîneur.

Doc Rivers quand il va se faire renverser une fontaine de Gatorade dessus pour la deuxième fois de sa carrière d’entraîneur. L’occasion parfaite pour les porter : la dégaine de la PG 4 nous donne envie d’aller pousser de la fonte à la salle pour essayer de ressembler à Mike Bibby le quarantenaire, pas vous ?

la dégaine de la PG 4 nous donne envie d’aller pousser de la fonte à la salle pour essayer de ressembler à Mike Bibby le quarantenaire, pas vous ? On aime : une collab’ amusante et bien en lien avec l’univers NBA, c’est oui !

une collab’ amusante et bien en lien avec l’univers NBA, c’est oui ! On aime moins : cette fermeture éclair pour protéger les lacets semble légèrement superflue.

Les Nike PG 4 Gatorade sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Ça fait un peu cher l’energy drink, mais pour des signature shoes on n’a pas mieux.

Source : Nike