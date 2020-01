Shaqtin’ A Fool, Saison 2019-20 Vol. 10 : message qui ravira les haters, Luka Doncic a aussi sa part d’ombre et de balles perdues

Qui dit vendredi dit poisson pané à la cantine mais dit aussi et surtout Shaqtin’A Fool. Nouvelle édition aujourd’hui du bêtisier préféré de ton bêtisier préféré, avec une fois de plus de quoi se taper la tronche par terre au moins jusqu’à vendredi prochain. Et mercé gros Shaq, on ne te le dira jamais assez.



Encore une belle fournée de conneries cette semaine dans le Shaqtin, et honneur au futur MVP puisque c’est Luka Doncic qui ouvre le bal avec une passe pour sa tante au onzième rang des tribunes. Parce que ça envoie des wagons de triples-doubles mais faudrait pas oublier que ça perd aussi son bon petit lot de ballons à Dallas. Dans le même style Lonzo Ball tente pour sa part d’envoyer un alley-oop à Jaxson Hayes qui serait sur les épaules de Zion Williamson qui serait sur les épaules d’une girafe, on vous laisse apprécier le résultat et surtout le beau réflexe de Jean-Yves Caméraman.

Autre délire mais toujours aussi beau, Ben Simmons qui commence à être aussi adroit de près que de loin, c’est à dire nul. Fallait se sécher les mains comme il faut en sortant des toilettes, c’est la règle numéro 1. Dernier candidat de la semaine DeAndre Jordan qui double son total de passes décisives face au Jazz avec un beau caviar bien dans les temps pour… Emmanuel Mudiay, et on vous laissera apprécier et traduire le one more play like this and Kyrie is gonna trade you du Shaq.



Voilà pour les candidats à la meilleure barre de rire de la semaine. Ici ? Difficile de faire un choix mais on avoue que… la clutchitude de Robert Covington n’a pas vraiment d’égal.