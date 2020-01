Les Wolves s’activent sérieusement sur D’Angelo Russell : dommage, il faut deux équipes pour monter un transfert

Avec la trade deadline qui approche, les Wolves ont déjà dégainé en transférant Jeff Teague vers Atlanta, mais ils ne veulent pas s’arrêter là. Dans le viseur de la franchise du Minnesota ? Le joueur des Warriors D’Angelo Russell, ni plus ni moins.

D’Angelo Russell et les Wolves ont déjà été liés dans des discussions par le passé, et on connaît la relation entre DLo et la star des Wolves, Andrew Wiggins Karl-Anthony Towns. Pourrait-on assister finalement à un transfert de Russell vers Minneapolis dans les semaines qui viennent ? Ça s’annonce compliqué malgré la motivation des Loups, qui visiblement s’activent en coulisses pour essayer de recruter D’Angelo d’après Jon Krawczynski et Shams Charania de The Athletic. C’est compliqué car les Warriors n’auraient pas l’intention de lâcher DLo avant la trade deadline, mais plutôt durant l’été 2020 où ils pourront proposer un package composé de Russell avec leur premier tour de Draft, qui sera très bien placé vu leurs terribles résultats cette saison. Avec ce genre de package, Golden State peut faire monter les enchères et obtenir un sacré joueur en retour afin d’entourer le trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green avec un autre mec calibre All-Star, ce qui pourrait permettre aux Warriors de revenir rapidement sur le devant de la scène. Ce scénario avait été mis en avant par Adrian Wojnarowski d’ESPN il y a un mois, et Woj avait également évoqué une autre raison – toujours d’actualité – qui rend un transfert de Russell peu probable.

Cette deuxième raison, elle est financière. Avec le sign-and-trade de la dernière intersaison qui a permis le recrutement de D’Angelo Russell, les Warriors sont soumis à un hard cap cette année et c’est donc plus compliqué de monter un trade car leur flexibilité est réduite sur le plan économique. Cette contrainte va sauter l’été prochain, et Golden State a donc tout intérêt à attendre. En clair, à part une offre astronomique impossible à refuser, les Dubs ne devraient pas lâcher DLo d’ici au 6 février. C’est donc sans surprise que les discussions pouvant exister entre les Wolves et les Warriors sur le sujet ne donnent rien actuellement, d’après The Athletic. Sur le papier, ça serait évidemment idéal pour Minny de pouvoir associer Karl-Anthony Towns avec un talent offensif comme Russell à la mène, qui tourne cette saison à 23,1 points et 6,2 passes décisives sous le maillot de Golden State. Mais si vous êtes par hasard fan des Wolves, ne rêvez pas trop, ou au moins attendez un peu. Cependant, vous pouvez quand même vous préparer à quelques mouvements. Car comme le montrent le transfert tout chaud de Jeff Teague et les rumeurs autour de Robert Covington, les Loups font partie de ces franchises qui pourraient vraiment animer la trade deadline cette année, eux qui connaissent une nouvelle campagne décevante avec un bilan actuel de 15 victoires pour 25 défaites, et seulement cinq succès sur leurs 22 derniers matchs.

D’Angelo Russell aux Wolves avant la trade deadline ? Vous l’avez compris, y’a peu de chances que ça arrive. Pour obtenir DLo, il faudra probablement revenir durant l’été 2020, quand les Warriors proposeront un gros package.

Source texte : The Athletic