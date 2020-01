Officiel : Jeff Teague transféré à Atlanta, Allen Crabbe et ses pinces vers Minnesota, enfin un trade sur le marché !

Un marché des transferts totalement endormi ? Un petit trade pour réveiller tout le monde ce jeudi ! Adrian Wojnarowski de chez ESPN a en effet indiqué que les Hawks et Wolves s’étaient mis d’accord sur un échange incluant Jeff Teague, Allen Crabbe et Treveon Graham.

Depuis le départ de Jordan Clarkson à Utah, un move qui a d’ailleurs eu un sacré succès chez le Jazz, les rumeurs de transferts vont bon train mais peu d’officialisations se présentent sous nos yeux. Des équipes veulent faire quelques changements avant la trade deadline du 6 février (commentée en direct sur YouTube, note-le jeune mécréant), il fallait cependant que deux franchises relancent la machine. Minnesota et Atlanta ont donc trouvé un accord cette semaine pour réaliser un transfert de type win-win. Win-win ? Oui, win-win. Prenons le cas des Wolves, pour commencer. Embourbés dans les profondeurs de la Conférence Ouest, les hommes de Ryan Saunders sont en train de se poser bon nombre de questions concernant leur avenir. Qui garder ? Que penser ? Et comment aborder la suite ? Ce qui est sûr, c’est que Jeff Teague ne faisait pas partie des plans long-terme dans le Minnesota, et le vétéran était sur sa dernière année de contrat. Même affaire contractuelle pour Treveon Graham, un joueur qui a des qualités certaines mais n’est pas non plus un producteur hors-pair pour les Wolves aujourd’hui. Il fallait donc trouver quelqu’un pour récupérer ces deux joueurs, et obtenir un client intéressant en échange. Mais pas n’importe quel client, un sniper si possible, et dont le contrat expire lui aussi prochainement. Actuellement la 29ème équipe la plus adroite de la Ligue à trois-points (32,4%), Minnesota se disait forcément qu’un petit Allen Crabbe sur les ailes (39% en carrière) cela ferait du bien. C’est donc l’homme à pinces qui a été choisi pour aller des Hawks chez les Wolves, mais ce transfert n’est pas seulement réalisé dans une démarche isolée. Plusieurs sources au sein de la Ligue rapportent que le management du Minnesota pourrait effectuer d’autres échanges dans les jours à venir, Robert Covington étant ciblé par un paquet de franchises et les Wolves ayant libéré un spot dans leur effectif avec le trade du jour. Un bon plan à confirmer sur ce mois de janvier donc, quand Gerson Rosas et ses sbires auront fait tous leurs mouvements sur le marché.

Côté Hawks ? Il était annoncé qu’il y aurait du mouvement, et concernant évidemment les joueurs aux contrats expirants. Allen Crabbe, Evan Turner, Chandler Parsons, trois anciens qui seront libérés cet été, trois potentiels clients de transferts avant le 6 février dont un qui a donc été déjà marchandé. Le management d’Atlanta souhaitait renforcer deux postes en particulier, celui de meneur et celui de pivot. On a parlé en détail de ce qui pourrait se passer sous les arceaux, la situation à la mène n’était pas réjouissante non plus. Derrière Trae Young ? Des minutes balancées entre Kevin Huerter, Brandon Goodwin, Cam Reddish et Evan Turner lorsqu’il ne faisait pas la gueule, aucun véritable meneur de niveau NBA et pas un seul garçon capable d’apporter la stabilité d’un Jeremy Lin l’an dernier. Jeff Teague était donc disponible, et Jeff Teague a été choisi par les Hawks pour des retrouvailles qui seront certainement célébrées en Géorgie dans les prochains jours. En effet, le dragster a passé ses 7 premières saisons professionnelles à Atlanta, dont une avec l’étoile All-Star lorsque les Hawks avaient remporté 60 matchs de saison régulière. Miné par les blessures, plus aussi explosif qu’avant mais acceptant un nouveau rôle en sortie de banc, Teague pourra apporter son expérience, sa vitesse et sa sérénité balle en main sous les ordres de Lloyd Pierce. Sachant que la moyenne d’âge des Hawks est d’environ 12 ans et demi lorsqu’on enlève Vince Carter, ajouter un meneur de 31 ans ne fera pas de mal aux jeunots d’Atlanta. Ce deal ne garanti rien concernant Graham, ni sur la durée puisque les deux hommes ont des contrats expirant cet été. Mais sachant que le management des Hawks voulait apporter de l’aide à Trae Young, commencer par un backup honorable était la moindre des choses. Comme pour les Wolves, attention à ne pas laisser Atlanta de côté sur les jours à venir, d’autres transferts pourraient avoir lieu sur ce poste de pivot.

De la place dans le roster de Minnesota, un vétéran bien connu à Atlanta pour épauler Trae Young, du business de qualité entre Wolves et Hawks ce mercredi pour – on l’espère – relancer une bonne fois pour toutes la machine à gros transferts.

