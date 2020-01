Jordan Why Not Zer0.3 Unite : rien de tel qu’un triple-double pour rassembler

Sur le terrain, Russell Westbrook est un joueur qui divise. Son style de jeu n’est pas au goût de tout le monde et certains critiquent notamment sa propension à activer l’arrosage automatique au tir. Néanmoins, le MVP 2018 est une formidable raison d’aimer le basket et c’est un peu le message de la Jordan Why Not Zer0.3 Unite disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Vous reconnaissez sa silhouette, la Why Not Zer0.3, troisième édition des signature shoes du Brodie est sortie au début de l’année 2020 et les coloris se multiplient. Aujourd’hui, on parle de la Unite qui rentre dans le cadre de la campagne « Unite » lancée par Jordan Brand au mois de septembre pour insister sur le caractère rassembleur de notre sport fétiche. Ce qui nous unit aussi, c’est ce respect envers la marque du GOAT que l’on retrouve par petites touches ou avec la panoplie complète chez certains de nos adversaires sur le playground ou les terrains de départementale le dimanche. Toujours est-il que dans la grande famille JB (et on ne parle pas de boisson), Russell Westbrook est évidemment un incontournable en attendant que Luka Doncic vieillisse un peu et que Zion Williamson ne dispute son premier match NBA. Pour le côté rassembleur, on retrouve donc un globe terrestre sur une languette brodée à l’extérieur de l’empeigne. Le reste du modèle est plutôt sobre, avec des notes de gris, de noir, de blanc et de rouge pour matcher avec à peu près n’importe quelle tenue. A l’arrière, on retrouve l’écriture UNITE sur les languettes alors que le fameux strap propre à la 0.3 est une nouvelle fois bien présent.

La fiche :

La grande-sœur : la Air Jordan 1, sûrement la paire qui unit le plus au monde.

la Air Jordan 1, sûrement la paire qui unit le plus au monde. On les imagine déjà à ses pieds : Luka Doncic en attendant ses premières signatures shoes, parce que le Slovène unit du monde lui aussi.

Luka Doncic en attendant ses premières signatures shoes, parce que le Slovène unit du monde lui aussi. L’occasion parfaite pour les porter : lors d’un retour du Brodie à OKC par exemple, mais il avait prévu encore mieux.

lors d’un retour du Brodie à OKC par exemple, mais il avait prévu encore mieux. On aime : le message et le petit globe terrestre sur l’empeigne, ça fait la dif’.

le message et le petit globe terrestre sur l’empeigne, ça fait la dif’. On aime moins : on avait l’habitude de modèles plus flashy pour le numéro 0.

La Jordan Why Not Zer0.3 Unite est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Quitte à être unis, autant en prévoir une paire pour toute la famille sinon ça va rapidement faire des jaloux et des jalouses.

Source : Jordan Brand