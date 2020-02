TrashTalk est passé chez CaminoTV : l’interview de 30 minutes, pour parler en long et en large de la NBA en France

Vous les connaissez, vous les kiffez, ils représentent la crème de la crème en terme de lifestyle et ont ouvert leurs portes à la Team TrashTalk dernièrement : CaminoTV nous a invité à parler de basket en France, du retour de la NBA et de notre média, dans un long-format des plus intéressants.

Si vous n’avez pas encore la Team Camino dans vos favoris ou dans votre vie, il serait peut-être temps de revoir certaines de vos priorités. Avec plus de 175 000 abonnés sur YouTube, près de 210 000 BG sur Instagram et plus de 140 000 followers sur Twitter, le média Lifestyle numéro 1 en France est un incontournable pour tout ce qui touche de près ou de loin à la culture et le lifestyle. Forts de leur puissance de frappe sur les réseaux sociaux et leurs idées toujours innovantes, les potos de CaminoTV se sont fait une place de choix dans le paysage médiatique français, et c’est en toute logique qu’on est venus à se poser pour discuter ensemble. Comment lancer son média ? Que penser du retour de la NBA à Paris ? Et quels challenges rencontrer lorsqu’on bouffe du basket H24 avec des cernes de 3 kilomètres de long ? Entre punchlines et réponses développées, nous avons pu échanger en toute transparence sur les coulisses de TT, et en découvrir un peu plus sur les leurs. Inutile de préciser, après le Sneakers Event 2019 où nous étions et cette entrevue de 30 minutes, que vous serez amenés à entendre davantage parler d’eux, le niveau de passion et d’investissement rappelant forcément les poètes que vous croisez au quotidien sur votre site préféré. C’est aussi par cette occasion qu’on partage, avec vous tous, l’approche de TrashTalk dans le temps présent et à l’avenir, avant de conquérir le monde entier.

N’hésitez pas à donner votre avis, poser vos questions, et donner de la force à CaminoTV ! Et comme on dit chez eux, à très vite les Ultra BG ! <3