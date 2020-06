Nike Kyrie 6 USA : Irving est prêt pour aller à Tokyo, il a juste un an d’avance

Egalement touchés par la pandémie de coronavirus qui s’est propagée dans le monde entier, les cordonniers de la NBA se retrouvaient face à un choix compliqué en cette période de confinement : faut-il sortir les paires prévues ou attendre un peu pour dévoiler leurs dernières pépites. Nike a opté pour la première option en sortant les Kyrie 6 USA qu’Uncle Drew était censé porter au Japon en cas de sélection pour les Jeux Olympiques. Une paire d’ores et déjà disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Présent dans la liste des 44 finalistes de Gregg Popovich pour représenter les Etats-Unis lors des prochains Jeux Olympiques, Kyrie Irving n’a pas trop dû douter de sa présence à Tokyo à tel point que les designers se sont précipités pour travailler sur un coloris aux couleurs de la bannière étoilée à commercialiser à partir du mois de juin. A l’époque, on était encore loin d’imaginer tout ce qui allait bien pouvoir se passer avec la suspension de la saison NBA et le report de la compétition sportive internationale la plus importante d’un an et c’est ainsi qu’on se retrouve avec une Kyrie 6 USA presque comique mais non moins sympathique dans les bacs des fournisseurs qui ont eu le plaisir de rouvrir les portes de leurs boutiques ces dernières semaines à l’instar de Basket4Ballers également présent en physique au 25 rue des Serruriers à Strasbourg pour nos amis Alsaciens. Sinon, pour en revenir à la paire, on retrouve une empeigne couleur navy avec des rappels de bleu et de rouge au niveau du strap, du Swoosh et de la midsole notamment. Le logo KI est intégralement revêtu de rouge alors que le molleton présent à l’intérieur de la pompe et aussi visible sur la languette porte des motifs dans les mêmes tons et sur fond gris.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 13 USA, le thème est facile.

les Nike LeBron 13 USA, le thème est facile. On les imagine déjà à ses pieds : le meneur de Team USA aux JO.

le meneur de Team USA aux JO. L’occasion parfaite pour les porter : lors d’un immense rassemblement sportif qui a normalement lieu tous les quatre ans et qui se déroulera exceptionnellement en 2021.

lors d’un immense rassemblement sportif qui a normalement lieu tous les quatre ans et qui se déroulera exceptionnellement en 2021. On aime : comme d’hab, les Kyrie sont vraiment fraiches !

comme d’hab, les Kyrie sont vraiment fraiches ! On aime moins : le timing de la sortie du motif.

Les Kyrie 6 USA sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. Sinon, vous pouvez toujours les garder en favori sur votre ordi pendant un an en espérant qu’il reste des stocks au moment de prendre l’avion pour Tokyo.

Source : Nike