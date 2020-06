La NBA prévoit de donner de drôles d’avantages aux équipes « à domicile » : on fait le point, et on propose des idées

On y retouuuuuurne ! A peine le temps de digérer la nouvelle, qui n’est toujours pas officialisée on le rappelle, que les premières updates tombent comme la pluie sur la Bretagne. On sait que la reprise concernera probablement 22 équipes, que les matchs se joueront tous entre le Space Mountain et le château de la Belle au bois dormant, mais l’une des infos qui a le plus fait réagir hier concerne les avantages éventuels sui pourraient être donnés aux équipes qui « reçoivent ». Car si les matchs seront arbirés par Tic, Tac et Pluto, il faut malgré tout faire la part belle à l’avantage du terrain, et pour cela la NBA a déjà quelques idées…

Parce que c’est quand même moche, quand t’es habitué à jouer devant 20 000 cinglés acquis tout à ta cause… de te retrouver dans une salle qui résonne, sans aucun avantage sur ton adversaire du soir. L’avantage du terrain est une composante essentielle au basket et il faudra respecter ça, alors Adam Silver et ses brains ont taffé afin de proposer des alternatives à un kop en feu. Y’a à boire et à manger, ça va être ter-rible.

ET L’AVANTAGE DU TERRAIN ? VOICI LES OPTIONS : – Possession à chaque début de quart-temps 🔥

– Un joueur peut faire 7 fautes au lieu de 6 💀

– Un challenge en + pour le coach

– Importer le parquet de l’équipe pour faire bluff t’es chez toi 😓

– Choix de l’hôtel à Disney World 😭 pic.twitter.com/jQ22IUGitc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 3, 2020

Ah bon.

Première réaction : « hein ? » Deuxième réaction, la main devant sa bouche pour ne pas recracher le café et le sourcil qui se lève à la Black M. Toutes les spéculations sont d’ores et déjà de sortie et on imagine sans plus attendre un Semi Ojeleye envoyé au feu en début de quatrième quart-temps pour faire ses sept fautes sur Ben Simmons, alors que l’on visualise sans peine le parquet des Raptors face aux Sixers, avec une grosse tête d’Embiid qui pelure dans le rond central à côté du logo des Dinos. Rien d’officiel encore mais cette fin de régulière pourrait en tout cas atteindre des sommets en terme d’innovation et de WTF total, et on vous souhaite bon courage pour expliquer à votre Tatie Josy les règles d’un sport qu’elle avait déjà du mal à comprendre quand c’était simple. Cerise sur le gâteau ? Les collègues d’ESPN se sont amusés à imaginer que les équipes les mieux classées à l’issue de la régulière pourraient même… choisir leur adversaire au premier tour, les Dieux du basket sont tombés sur la tête et on adore ça.

Pour aller encore plus loin ? Bougez pas, nous aussi on a des idées. Pourquoi ne pas mettre James Harden en prison s’il prend plus de cinq tirs du parking par quart-temps ? Pourquoi ne pas en profiter pour interdire à Giannis Antetokounmpo de faire cinq pas sans dribbler ? Et pourquoi ne pas disposer quelques muffins dans le corner pour récompenser chaque bucket inscrit par Carmelo Anthony ? Les idées sont nombreuses, peut-être bien qu’on plantera une ligne à cinq points pour Damian Lillard quand il joue « à domicile », peut-être bien que l’équipe qui reçoit choisira elle-même ses arbitres, après tout LeBron James le fait depuis une dizaine d’années.

Voici en tout cas les prémices d’un monde nouveau, d’une fin de saison qui s’annonce unique en son genre. On en saura beaucoup plus en fin de journée quand les décideurs se seront mis d’accord après quelques bouteilles de rhum avalées d’une traite, et nous, en attendant, on récupère les propositions. On veut du fun, on veut de l’original, lâchez-vous, ça se passe dans la section commentaires.