Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. Au menu du jour, Montrezl Harrell quitte la Floride en trombe, les arbitres eux aussi en préparation pour la reprise du jeu, l’avis de Will Barton sur les messages floqués sur les maillots, et Dwight Howard qui revient sur la hotline qui l’a balancé. Sans bien sûr oublier nos nouvelles pépites du 36-15 délation et le tour des réseaux sociaux en office de digestif. Allez, bon appétit !

# Montrezl Harrell quitte Orlando pour une urgence familiale, Les Clippers en PLS

Coup dur de plus pour les Voiliers qui composaient déjà avec un effectif réduit. Selon un source proche des Clips dont s’est rapproché ESPN, Montrezl Harrell aurait pris congé de la Floride pour rejoindre sa famille et une situation apparemment urgente. On lui souhaite donc bien du courage pour régler le problème auquel il fait face. Chez Mickey, Doc Rivers n’a toujours aucune nouvelle sur le statut de Marcus Morris, Landry Shamet et Ivica Zubac. La perte, même momentanée, de Harrell est donc une très mauvaise nouvelle, au regard de l’apport de ce dernier cette saison (18,6 points, 7,1 rebonds, 1,7 passes de moyenne sur la régulière).

# Les arbitres en mode préparation pour la reprise

Dans mois de deux semaines (courage, on tient le bon bout), la NBA reprendra ses droits. Joueurs, coachs, arbitres, ils seront tous réunis à Orlando dans un seul but : permettre de couronner un champion en 2020. Ces derniers n’ont cependant pas eu droit à la même attention que les équipes, qui ont profité d’entraînements dans le cadre d’une bulle épargnée par le coronavirus. Ainsi, le défi sera bien pour les maîtres du jeu de revenir au top niveau afin de ne pas provoquer une erreur préjudiciable en match, que ce soit sur le plan physique et surtout en matière de jugement de chaque situation litigieuse. Là-dessus, Monty McCutchen, vice président de la NBA et responsable des arbitres, semble confiant, au micro de AP via NBC Sports.

« Nos arbitres sont des professionnels, et ils vont arriver à Orlando prêts à travailler. Sur le plan mental, aucun temps de repos n’a été pris, franchement. »

# Will Barton ne portera aucun message au dos de son maillot

L’ailier des Nuggets s’est exprimé auprès des journalistes pour défendre son choix de ne pas porter l’un des messages que la NBA propose aux joueurs dans le cadre de la lutte pour le droits des minorités aux États-Unis, et la justice sociale. Après Jerami Grant, c’est donc le deuxième joueur de Denver à discuter longuement de la situation actuelle aux États-Unis. Pour son flocage de maillot, c’est un choix qu’il explique notamment par le fait que porter des t-shirts en hommage à différentes causes sociales n’a rien changé, dans des propos recueillis par ESPN.

« J’aurais l’impression de trahir les miens. Au final, porter un message sur le maillot ne changera rien. Le sport en général s’est emparé du sujet depuis longtemps, nous avons porté des t-shirts pour tenter de créer un sursaut de conscience. J’ai donc le sentiment que porter un slogan ne va rien changer. Je ne veux pas trahir les gens concernés comme ça. Je préfère continuer à éduquer les jeunes et essayer de montrer aux gens comment survivre dans ce monde cruel. »

# Dwight Howard revient sur l’appel qui l’a balancé pour non-port du masque

Sur un live Instagram, le pivot des Lakers s’est un peu vénère au sujet de l’appel qui l’a balancé avant hier pour non-port du masque dans la bulle. Alors que plusieurs joueurs ont déjà publiquement exprimé leur désaccord avec ce principe de dénonciation et annoncé qu’ils ne l’utiliseraient pas, ce n’est pas le cas de l’auteur de l’appel visant à provoquer un rappel à l’ordre (mérité) pour le big man des Lakers. Sérieux Dwight, tu fais la tronche alors que t’as pas porté ton masque ? On dirait un gosse, ressaisis-toi.

# Le Magic licencie 31 employés du staff permanent de la franchise

Annoncée par The Athletic, cette coupe dans l’effectif du Magic est la cause de récentes difficultés financières liées au coronavirus. Alex Martins, Président de la franchise d’Orlando, a justifié ces licenciements par la période compliquée que traverse l’équipe, sans entrées d’argent normalement dues l’affluence aux matchs. Cette diminution du nombre d’employés intervient alors que le propriétaire du Magic, la famille DeVos, avait en mars fait un chèque d’environ deux millions de dollars pour préserver les emplois liés à la franchise. Une belle action qui n’aura cependant pas pu sauver l’ensemble du staff.

# 36-15 délation

On est reparti pour la troisième édition du 36-15 ! Aujourd’hui, ça frôle encore le grand n’importe quoi, à base de James Harden coquin, d’un appel pour le moins mystérieux, et de Meyers Leonard qui voit trop grand… On vous laisse découvrir tout ça !

« Bonsoir, je vous appelle pour vous signaler qu’il y a une grosse activité du côté de la chambre de James Harden. J’étais pas au courant qu’une équipe de WNBA logeait sur le même pallier. Mais attend, la WNBA est pas ici ! Ah l’enfoiré ! » « Allô, je souhaite vous faire part d’une étrange activité du côté de la grande roue, y’a un mec sapé en violet qui rigole comme un gros teubé, moi ça me fait flipper donc vous devriez envoyer la sécurité faire un tour. » « Ouais, je vous appelle parce que Meyers Leonard vient de se mettre K.O. dans sa chambre devant ses followers Instagram, et il faudrait envoyer des secours. Il voulait mettre fin au défi bière en s’enfilant un fût de 10 litres cul sec, mais il s’est assommé en essayant de l’ouvrir avec sa tête… »

# La bulle en bref

Jayson Tatum en train de se préparer à piquer le titre de meilleur golfeur de NBA à Stephen Curry.

does jayson tatum have the best swing in the nba? 🏌🏽‍♂️ pic.twitter.com/8fIS3Ur4xN — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 17, 2020

Troy Daniels profite de l’arrivée d’un chef de la NBA dans la bulle pour se mettre ce qu’il mérite à l’heure du dîner.

JaVale McGee en mode publicité depuis sa chambre d’hôtel. Pour du PQ ?

javale is shooting commercials in his hotel room 🤯 @JaValeMcGee pic.twitter.com/vuxWHQnioM — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 18, 2020

Du Yao Ming en bouteille, une bonne manière de se renforcer pour Royce O’Neale.

Tacko Fall tombe de sommeil dans le bus du retour de la sortie scolaire.

On se laisse avec le salon de manucure de la bulle. Pas encore de rendez-vous de pris, étrangement…