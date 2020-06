La saison 2020-21 pourrait débuter à… Noël : attention à ne pas trop forcer sur la dinde, les intéressés se reconnaitront

Si le plan de reprise pour la saison actuelle commence à bien se préciser, la Ligue réfléchit également déjà au calendrier 2020-21. Et un début pour le 25 décembre, date habituelle des Christmas Game. Un beau cadeau en perspective !

Depuis hier, on commence à y voir plus clair. Une reprise prévue pour le 31 juillet, du côté de chez Mickey à Orlando, 22 équipes invitées et une proposition qui doit être votée et ratifiée aujourd’hui par le Board of Governors. Si le format était validé, comme indiqué hier, le dernier match de la saison aurait lieu, au plus tard, le 12 octobre prochain en cas de Game 7 lors des Finales NBA. Des Finals en octobre, qui permettent d’ores et déjà de dire que la saison 2020-21 ne pourra pas commencer dans les temps. Mais Adam Silver, en bon malin qu’il est, aurait déjà une date cible pour débuter cette prochaine saison. D’après Marc Stein du New York Times, elle pourrait débuter le… 25 décembre.

« Si la NBA peut terminer la saison 2019-20 sous ce format, il est prévu que la Draft soit déplacée en octobre, avec la Free Agency qui se déroulerait peu de temps après et un plan provisoire pour établir le 25 décembre comme jour d’ouverture de la saison 2020-21. »

Annoncée en septembre, la Draft serait aussi décalée au mois d’octobre, tout comme la Free Agency. Et donc , une reprise de la NBA, à la fin du mois de décembre. Si, au vu de la situation actuelle, la Ligue n’a pas le choix… quid des Jeux Olympiques ? En raison de la pandémie, les JO de Tokyo ont été décalés au 23 juillet 2021. La saison NBA sera-t-elle finie à temps pour voir les grandes stars débarquer au Japon ? On sait déjà que pour Adam Silver, la priorité restera la Ligue et son business. Evidemment que ce genre d’informations est à prendre avec des pincettes, avec la confirmation ou non du plan de reprise et si tout se déroule comme prévu d’ici la fin de saison, tout en pensant à l’évolution de la pandémie. Souvenez-vous, en 2011, la saison avait démarré… le 25 décembre pour cause de lock-out. Et afin de rester dans les dates habituelles de Playoffs, le calendrier avait été réduit de 82 à 66 matchs de saison régulière. Quelques obstacles sont par contre présents dans l’adoption de ce format, les audiences des antennes nationales notamment, qui ont encore chuté cette année et qui seront surveillées cet été. Pas sûr que la NBA touche un plus large public en plein mois de juillet. Avec le Tour de France et Intervilles en plus, l’été 2021 s’annonce en tout cas bien rythmé.

Peu importe la décision de la NBA, le calendrier de la saison 2020-21 allait à coup sûr être un casse tête pour la Ligue. Profitons déjà de voir cette saison finir pour ensuite y penser… en espérant que Papa Noël se montrera gentil avec tous les fans de basket.

Source texte : Marc Stein – New York Times