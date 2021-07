Les dates clés de la prochaine saison NBA sont tombées : on repart bientôt au charbon, il faut dire que cet été est plutôt calme

La vie de fan NBA est un éternel recommencement. La saison NBA à peine terminée, les Jeux Olympiques actuellement sur nos écrans, la Draft et la Free Agency approchant, quoi de mieux qu’un petit teaser de la saison… prochaine ? Allez, on souffle un grand coup et on y retourne, déjà.

Service announcement, les quelques fire bullets suivantes sont à consommer avec une cafetière pleine à proximité, et une bonne dose de motivation.

2 août 2021 : ouverture de la Free Agency

Spoiler c’est dans quatre jours, et toutes vos équipes de rédaction s’affairent actuellement afin de vous faire vivre la folie de l’été en direct et au rythme des Woj ou Shams Bomb.

6 août 2021 : fin du moratorium de la Free Agency

La date officielle à laquelle les franchises et les joueurs pourront signer leurs deals. Dans la famille de DeAndre Jordan, ce jour est férié depuis 2015.

8 août – 17 août 2021 : Summer League

Les grands débuts des futures pépites NBA, et la seule occasion de voir LiAngelo Ball sur un parquet NBA.

28 septembre 2021 : début des training camp

Une période qui ne concerne pas James Harden, et la possibilité pour LiAngelo Ball de fréquenter d’autres joueurs NBA que ses frères.

19 octobre : début de la saison régulière

Le début des choses sérieuses, évidemment, ce jour-là votre placard à gâteau devra être plein et ce pour les huit mois suivants.

10 avril 2022 : fin de la saison régulière

82 matchs dans une saison c’est possible ? On croise les doigts mais on sera peut-être en avril sur une grande première depuis deux ans.

12 avril – 15 avril 2022 : play-in tournament

Le retour du tournoi préféré de ton joueur préféré, sauf si ce jour s’appelle LeBron James, Luka Doncic ou Stephen Curry.

16 avril 2022 : début des Playoffs

Le vrai début des choses sérieuses, à ce moment de l’année les survivants à la régulière sont considérés comme des vrais.

2 juin 2022 : début des Finales NBA

Le terrain de jeu des légendes, qu’elles soient vieilles et californiennes ou immenses et grecques.

19 juin 2022 : Game 7 des Finales NBA (si nécessaire)

Ca n’arrive pas si souvent. La dernière fois c’était en 2016, on s’en souvient un tout petit peu.

23 juin 2022 : NBA Draft

Un an avant Victor Wembanyama, logiquement, et déjà deux tendances qui émergent : Chet Holmgren et mon cousin Arthur.

Voilà pour les dates principales de la saison 2021-22, alors que l’actuelle n’a pas encore offert tous ses secrets. Ca va vite, ça va très vite, c’est la NBA quoi.