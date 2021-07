Free Agency, Draft, trade machine : à moins de 48h de la Draft, on fait le point sur les dernières rumeurs !

Tout va trop vite en cet été 2021 et dans moins de 48h (dans la nuit de demain à vendredi), les 30 franchises NBA auront décidé lors de la Draft quelle direction prendre pour la saison 2021-22 et les prochaines, avant de s’écharper deux jours plus tard dès l’ouverture de la Free Agency. Vida loca mais ça pourrait être pire, il pourrait y avoir les Jeux Olympiques en même temps.

🚨 Les rumeurs Russell Westbrook aux Lakers ne sont pas infondées : Rob Pelinka serait très actif afin d’amener une star / créateur qui puisse alléger le taf de LeBron. Construction de deal compliquée. Lowry, DeRozan, Rubio, Dinwiddie et Lonzo Ball ont aussi été mentionnés. pic.twitter.com/EpSGvVLY63 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Malgré les dernières rumeurs, Shai Gilgeous-Alexander ne serait pas disponible dans un transfert. Des équipes sont intéressées par son talent et négocient avec OKC, en surveillant une potentielle frustration la saison prochaine si tanking, mais pas de trade de SGA à venir. pic.twitter.com/QLAYAXKuXO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Le Thunder est sur Evan Mobley et pourrait focus sur un trade avec les Cavs en pick 3. Cleveland ne montre aucun signe de vouloir trade ce pick, maintenant OKC pourrait utiliser différents points (récupérer Kevin Love + donner de futurs picks) capables de changer la donne. pic.twitter.com/AWzBtaKhj2 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Les Grizzlies, qui sont désormais en pick 10, auraient les préférences suivantes à la Draft : 1 – Josh Giddey

2 – Franz Wagner

3 – Jonathan Kuminga / James Bouknight Memphis pourrait encore trade up (Warriors en 7 ?) afin de s’assurer Giddey ou Wagner chez eux. pic.twitter.com/fFciBnsDT1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Sacramento souhaite vraiment tenter un push vers les Playoffs la saison prochaine et pourrait donc marchander son pick 9 à la Draft jeudi soir. Buddy Hield et Marvin Bagley en priorité, Richaun Holmes priorité à prolonger cet été. Si Sacramento garde son pick : Franz Wagner. pic.twitter.com/FtMPezCeKH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Le dernier buzz : un sign and trade potentiel entre Malcolm Brogdon et Lonzo Ball début août. Indiana n’en est pas à sa première rumeur sur un transfert de Brogdon. Lonzo sera agent libre restreint et intéresse beaucoup de monde (Chicago en priorité) à la Free Agency. pic.twitter.com/oBdzoswE6A — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Quelques franchises qui souhaitent monter à la Draft ou avoir du vétéran en échange de leur pick : – Les Sixers ont un pick 28 à filer contre du vétéran – Les Nuggets tenteraient de squatter le Top 20 (pick 26) – Les Pacers marchandent leur pick 13 contre un vétéran — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Derrick Favors et Joe Ingles sont les deux joueurs du Jazz les plus probablement transférés, s’il y a transfert. Utah doit adoucir ses finances et a un pick 30 à coller sur un de ces deux vétérans. Favors le plus probablement transféré, mais Ingles à ne pas mettre de côté. pic.twitter.com/6qWvgDws1f — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Deux joueurs à surveiller avec leur player option et qui pourraient être transférés en août : Josh Richardson et Kris Dunn. Dunn vient de prendre son option (5 millions) et n’a quasiment pas joué avec Atlanta. Richardson (11 millions) n’a pas passé une belle année à Dallas. pic.twitter.com/m075MGJIVP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Aujourd’hui, la plus forte probabilité est de voir Chris Paul et les Suns prolonger ensemble. Reste à voir (1) la player option à 44 millions de dollars de CP3, (2) quelle durée pour un nouveau deal et donc (3) quel montant à l’année. Les Lakers surveillent de très près. pic.twitter.com/vKDeyJ6r2v — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Deux pivots actuellement dans le radar des Hornets, et en priorité : Myles Turner et Nerlens Noel. Noel sera agent libre et très demandé après une belle saison aux Knicks, Turner plutôt dans un potentiel trade. Richaun Holmes a été mentionné mais les Kings en font une prio. pic.twitter.com/JUbgoANGMo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Actuellement, le scénario le plus probable est de voir Lauri Markkanen quitter les Bulls. Agent libre restreint, Lauri souhaite tester le marché et les Bulls n’ont pas l’air de vouloir matcher de grosse offre sur lui début août. Sign and trade possible, mais compliqué. pic.twitter.com/JqyS8TF0NE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Dans la bataille des guards, les Knicks viseraient Kyle Lowry, Evan Fournier et Spencer Dinwiddie en priorité cet été. New York a du cap space mais verra comment les dominos tombent à la mène avec beaucoup de joueurs disponibles (CP3, Conley, Dragic, Schroder, Lonzo, Rose..) pic.twitter.com/4H2qsT4HHe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Tomas Satoransky sera dans des rumeurs de transfert très prochainement. Plusieurs équipes contenders le voient comme une belle option en sortie de banc, avec une dernière année de contrat clean (10 millions) et Chicago qui veut faire de la place pour sa Free Agency dès lundi. pic.twitter.com/epbIMpM1eI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

🚨 Les Nets aimeraient faire revenir Blake Griffin, et Blake Griffin aimerait prolonger aux Nets. Belle pige en une demi-saison, Brooklyn a des dossiers à gérer (Bruce Brown, Jeff Green) mais la priorité semble donnée à Blake qui a fait du bon boulot en 4-5 vétéran-effort. pic.twitter.com/2HIYa1ATeK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

Un des scénarios à surveiller concerne les Warriors (en 7) qui pourraient récupérer le pick des Grizzlies (en 10) avec du joueur capable de contribuer tout de suite comme De’Anthony Melton ou Brandon Clarke. Rien de sûr, mais Memphis n’a pas fini son business d’ici jeudi soir. https://t.co/M0EIAPUAYE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 27, 2021

Ca chauffe vénère sur la planète NBA, et pendant que les lattes japonaises crissent sous les exploits de Luka Doncic ou Jordan Wora on prépare tranquillement l’explosion des prochains jours. Un conseil ? Restez connectés, ça peut tomber à TOUT moment.