Preview France – République Tchèque : et si on allait chercher un billet pour les quarts… dès aujourd’hui ?

Après sa superbe victoire contre les États-Unis, l’Équipe de France avance sereinement dans son Groupe A. Les Bleus ont même l’occasion de valider leur ticket pour les quarts de finale de ces Jeux Olympiques s’ils l’emportent aujourd’hui. Une mission pas simple, face à des Tchèques qui seraient également en bonne position pour se qualifier en cas de victoire.

Sérieux lors de leur premier match face à l’Iran, les Tchèques ont bien commencé leur tournoi. Malgré une très mauvaise adresse à 3-points (6/30 au total), la République Tchèque l’a emporté grâce à un duo Patrik Auda – Blake Schilb à 30 points. Pourtant, le chef d’orchestre de cette équipe, Tomas Satoransky, est complétement passé à côté avec 6 petits points à 2/14 au tir et 6 balles perdues. Le meneur des Bulls n’a pas encore véritablement lancé sa compétition, mais pourrait bien se réveiller face à nos Bleus. Les Tchèques se sont fait peur face à des Iraniens vaillants, qui sont revenus dans le match dans le dernier quart après avoir été menés de 21 points. Preuve que la 12e nation mondiale au classement FIBA a bien des failles. Même si la France est au-dessus sur le papier à bien des niveaux, un match à enjeu contre la République Tchèque n’est jamais facile à gagner, alors, attention au piège !

De son côté, l’Équipe de France a montré qu’elle avait des ressources mentales impressionnantes en renversant complétement la vapeur, dans les derniers instants, contre la soi-disant meilleure équipe du monde. Pendant que les Tchèques craquaient petit à petit en fin de match contre l’Iran, les Bleus se sont accrochés pour revenir dans la partie puis l’emporter face à Team USA. Un scénario opposé, contre un adversaire bien différent. Si la France montre une telle abnégation et du sérieux aujourd’hui, alors la rencontre devrait bien se passer. Attention à ne pas prendre les Tchèques de haut, ainsi qu’à l’excès de confiance après cette victoire contre les États-Unis. Mais les leaders de cette équipe comme Nico Batum ou Evan Fournier l’ont dit et répété après le match de dimanche : il ne faut pas s’enflammer et rester focus sur ce match contre la République Tchèque. Comme en 2019, lors de la dernière Coupe du Monde, ces joueurs ont un bon état d’esprit. En restant aussi compétiteurs et ambitieux qu’humbles et concentrés, ce groupe peut aller très loin. Et ça commence par une victoire aujourd’hui, à 14h heure française.

L’Équipe de France peut frapper un grand coup en cas de victoire aujourd’hui. Face à des Tchèques capables de poser quelques problèmes, il va falloir être sérieux et appliqués pendant 40 minutes. Mais pour ça, on a bien envie de faire confiance à cette équipe.