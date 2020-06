Dix minutes de big men qui envoient la sauce du parking : so 2020, pour certains ça en devient même trop simple

Le retour se précise… mais le manque est toujours présent. Pour patienter ? Place aux intérieurs (d’) aujourd’hui, capables de tirer depuis la ligne à trois-points, voire de bien plus loin. Si on nous avait dit il y a cinq ans que l’on retrouverait Javale McGee et Dwight Howard ensemble dans un florilège de tirs du parking ? On aurait parié plus facilement sur un titre des Pistons ou sur Melo défenseur de l’année.

Quel plaisir de retrouver ces fameux poètes du shoot… Dwight Howard, Javale Mcgee, Tristan Thompson. Ces joueurs qui, chaque nuit, nous permettent de nous émerveiller par des gestuelles magnifiques et des ficelles à chaque tir. Pour ces artilleurs, shooter depuis la ligne à trois-points est devenu facile. Alors certains s’essaient de plus loin et se lancent même de petits défis… Steven Adams, en mode Tom Brady, qui envoie une ficelle depuis le milieu de terrain, ou un Zach Randolph qui s’envole pour envoyer un tir magique avec toute la détente qu’on lui connaît. Pas de doute, si vous allez faire un tour au playground pour progresser au shoot, cette vidéo est faite pour vous.

On parie que vous allez tenter de reproduire tous ces tirs incroyables, alors bon courage pour rester calme au bout du 83ème échec.