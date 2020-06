Huit franchises seront officiellement en vacances ce soir : Trae Young, Zach LaVine et Steph Curry sont attendus dans la semaine à Palavas

Les annonces du moment n’ont évidemment pas le même écho selon qu’on habite à Washington ou Atlanta, selon qu’on fasse ses courses à Phoenix ou Chicago. 22 équipes auront très probablement l’occasion de s’écharper à partir du 31 juillet à Orlando, et fort logiquement ce sont donc huit franchises qui vont pouvoir faire leurs bagages et commencer à penser à la saison prochaine. Toute cette attente pour finalement être exclu de la bande, merci la zone.

Les Hornets, les Bulls, les Pistons, les Cavs, les Hawks, les Knicks, les Warriors et les Wolves. Voici dans un ordre non-exhaustif les huit franchises laissées au bord de la route pour cette drôle de fin de saison. Probablement que la Ligue a jugé qu’il était inutile d’imposer à ces équipes une huitaine de matchs indigestes, présentant surtout le risque de voir des joueurs se blesser lors de matchs sans aucun enjeu. Pour tout ce beau monde l’heure est donc désormais à la Lottery, à la Free Agency, mais surtout aux vacances pour vos héros du quotidien. Terry Rozier, Nicolas Batum, Zach LaVine, Sekou Doumbouya, Derrick Rose, Blake Griffin, Andre Drummond, Kevin Love, Trae Young, John Collins, Clint Capela, Frank Ntilikina, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins, Karl-Anthony Towns ou D’Angelo Russell, une belle brochettes de vacanciers donc, qui se bousculeront dès la fin de semaine – en respectant les règles de distanciation bien sûr – dans les agences de voyage de leurs villes respectives, histoire de tirer un trait définitif sur une saison dont le nombre de défaites aura rivalisé avec les mauvaises nouvelles tombées chaque semaine ou presque depuis le début de l’année civile.

Une décision assez logique concernant les énormes tanks que furent cette saison les Wolves, les Cavs, les Pistons, les Warriors ou les Hawks (bien que ces derniers eurent préféré jouer les prolongations) mais un couperet qui doit sûrement être difficile à avaler pour des équipes comme les Bulls ou les Hornets qui ambitionnaient encore en pointillé une improbable qualif en Playoffs. L’annonce sera en tout cas effective dans la soirée si l’on en croit la rumeur, et on en profite donc pour conseiller à nos amis sus-cités quelques destinations estivales à découvrir d’urgence. Palavas-les-Flots, La Grande-Motte et Le Grau-du-Roi, aka le triangle des Bermudes de la gaufre à douze euros, Berck Plage, Deauville, ou Granville si vous préférez la fraîcheur, ou même Chamonix ou Ille sur Tet si vous êtes plutôt du genre balade en montagne, voici les tips franco-français envoyés ce matin-même par mail à tous nos copains. A noter d’ailleurs, rien à voir hein, qu’on est entré dans le mois de juin et que Chris Paul est toujours introuvable au Grand Motel Club de Punta Cana, et ça c’est une grande première depuis plus de quinze ans.

Un bel article pour ne pas dire grand chose, si ce n’est qu’un quart environ des joueurs NBA est à présent en vacances. Pour ceux-là on leur donne rendez-vous à la rentrée, on ne sait pas vraiment quand du coup, à moins qu’on ne les aperçoive dans les tribunes de Disney au mois d’août, ah bah non, ça non plus ils n’ont pas le droit.