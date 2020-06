Lloyd Pierce veut voir ses Hawks à Orlando : les petits jeunes seraient contents de voir Mickey

Pourquoi jouer quand il n’y a rien à gagner ? Le coach des Hawks, Lloyd Pierce, s’est exprimé sur la possible absence d’Atlanta du côté d’Orlando. Une mauvaise chose selon lui, un frein à la progression de ses jeunes joueurs.

Si du côté des Hornets, par l’intermédiaire de Michael Jordan, faire un voyage à Orlando pour y disputer des rencontres sans véritable enjeu ne pèse pas lourd par rapport à la sécurité des joueurs, certains ne sont pas de cet avis. Les Hawks et leur coach Lloyd Pierce par exemple. Comme Charlotte, l’équipe d’Atlanta – quatrième pire bilan de la NBA avec 20 victoires pour 47 défaites – ne serait pas repêchée par la Ligue dans le cas d’une reprise à 22 franchises, qui semble être le scénario privilégié à l’heure actuelle. Si cette absence tenait à se confirmer, elle ne serait pas forcément une bonne chose pour le jeune effectif d’Atlanta. Interrogé par ESPN, coach Pierce espère effectivement un retour à la compétition afin de faire progresser ses petits jeunes pour les années suivantes.

« J’entraîne la plus jeune équipe de NBA. Et la plus grande chose dont nous pouvons bénéficier, est de jouer au basket. […] Si la saison reprend et que nous n’en faisons pas partie, cela perturbera notre progression, ce que nous pouvons proposer, et notre capacité à poursuivre notre momentum en vue de la saison prochaine. Les jeunes joueurs ont besoin de jouer, nous devons jouer au basket, nous voulons jouer au basket.”

On comprend Lloyd Pierce. Car ce n’est pas en jetant des chaussettes dans un panier à linge que Trae Young va pouvoir continuer son ascension. Surtout que pour Atlanta et les autres équipes concernées par ces vacances prolongées, ça va faire une sacrée coupure. Depuis le 11 mars, date d’arrêt de la saison, les joueurs n’ont pas eu l’occasion d’effectuer des entraînements collectifs. Avec cette possible très longue pause, l’alchimie et les automatismes pourraient être bousculés. Et puis cette équipe a de belles choses à montrer. Malgré cette saison un peu chaotique, faut pas oublier que Trae Young a été titulaire au All-Star Game, que John Collins est très bien revenu après sa suspension, et que Clint Capela est arrivé entre-temps; Voir évoluer le trio Young – Collins – Capela, même sur quelques matchs, serait un bon échauffement pour les saisons suivantes. Et une manière pour des rookies comme Cam Reddish et De’Andre Hunter de pouvoir engranger un peu plus d’expérience avec du temps de jeu supplémentaire. Car si l’entraînement est formateur, les matchs le sont à un degré supérieur. Et enfin, ça serait triste de ne pas avoir la possibilité de saluer une dernière fois l’ami Vince Carter et son immense carrière. Encore un petit dunk, un dernier pour la route.

Les Hawks de Lloyd Pierce veulent jouer au basket, car chaque match est une opportunité pour apprendre chez les jeunes formations. Malheureusement pour eux, on se dirige vers une reprise à 22 équipes, qui pourrait être votée dès jeudi.

Source texte : ESPN