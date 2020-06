Le 12 octobre, date potentielle de Game 7 pour les Finales NBA 2020 : dommage pour les Knicks, qui ont piscine ce jour-là

Si les informations concernant une possible reprise commencent à arriver, le comité directeur de la NBA ciblerait la possible tenue d’un Game 7 des Finales NBA le 12 octobre prochain. Une proposition qui devrait être discutée et votée, jeudi.

L’objectif est clair, la NBA veut aller au terme de cette saison 2019-20. Et les choses commencent doucement, mais sûrement, à se préciser. Si la date de retour semble prévue pour le 31 juillet, on connaît une possible date de fin. D’après Adrian Wojnarowski pour ESPN, Adam Silver envisage donc des Finales NBA entre fin septembre et début octobre, avec la date du 12 comme limite en cas de Game 7. Le Woj précise qu’un vote devrait se tenir jeudi afin d’approuver ou non cette idée. Le bout du tunnel n’est pas si loin. Si cette date se confirme, cela annulera définitivement et officiellement un début de saison prochaine aux dates habituelles. Quand on pense que les Finales auraient dû débuter jeudi…

ESPN Sources: As the NBA models a 22-team format for a July 31 resumption in Orlando, the proposed timeline for teams as the last possible date for an NBA Finals Game 7: October 12. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2020

Mais les nouvelles sont encourageantes. Et on commence à y voir plus clair. Une reprise prévue pour le 31 juillet, et donc un possible épilogue prévu en octobre. Une fin de saison à 22 équipes du côté d’Orlando, chez Mickey. Pas de Warriors, ni de Cavs… c’était une affiche de Finales il n’y a pas si longtemps. Phoenix, la Nouvelle-Orléans, Sacramento, San Antonio, Portland et Washington seraient en lice pour rejoindre leurs amis à Disney World. Attention, aucune annonce officielle n’a encore été faite. Et le réel format reste encore à définir. Dans les bureaux de la NBA, ça discute fort. Si des matchs de saison régulière et de Playoffs se tiendront, nous pourrions assister aussi à des matchs de barrage pour déterminer les dernières places qualificatives pour la postseason. La suite ? Toujours d’après Adrian Wojnarowski, la Draft devrait se tenir dans la foulée du dernier match des Finales, durant le mois d’octobre donc. Elle sera ensuite suivie par l’ouverture de la Free Agency, comme c’est le cas habituellement.

En voilà une bonne nouvelle pour commencer la journée. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, les discussions sont en cours et on commence à y voir plus clair. Et une mauvaise nouvelle pour les Knicks, qui ont prévu une sortie piscine le 12 octobre.

Source texte : ESPN – Adrian Wojnarowski