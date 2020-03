NBA Review 2019-20 : les Atlanta Hawks ! Apéro TrashTalk

Chose promise, chose due. La saison NBA historiquement raccourcie (peut-être même déjà terminée) et la France entrant au 17 mars dans une période assez étrange de son histoire, il fallait donc pour TrashTalk trouver un moyen de refaire sourire un peu la communauté, de lui donner un peu à manger. Bim, bam, boum, voici donc les… 30 reviews en 30 jours, petite sœur de la série préférée de ta série préférée et qui vous fera passer un chouïa le temps du 17 mars au 15 avril. Et comme le confinement l’impose ? On fait ça par Skype, tout simplement.

Encore une saison à perdre des valises de match à Atlanta… mais difficile aujourd’hui de ne pas avoir le sourire quand on est fan des Hawks. Un bilan famélique donc, mais de quoi envisager sereinement l’avenir avec à la barre de la franchise un trio Trae Young / John Collins / Clint Capela qui pourrait faire des étincelles (en attaque, bruh) alors que le duo Cam Reddish / Deandre’ Hunter a certainement de beaux jours devant lui (en attaque ET en défense, zbrah). Cette saison 2019-20 ? On y va pêle-mêle. Un début de saison intéressant, Trae Young phénoménal, John Collins en mode camé, les défaites qui s’accumulent, Trae Young phénoménal, les défaites qui s’enchainent, les jeunes qui progressent, Trae Young titulaire au All-Star Game, Vince Carter qui tire probablement sa révérence dans le – trop de – calme, Clint Capela qui débarque, John Collins qui revient bien après un mois et demi de zonzon, Trae Young phénoménal, et à l’année prochaine.

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes si vous avez réussi à en trouver chez Carrefour, et nous on expérimente sans plus attendre notre nouveau mode de fonctionnement : l’apéro… à distance.