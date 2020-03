TrashTalk Fantasy League – la review des Hawks : tiens, un sniper dégarni et moustachu a mis le feu à nos decks

Saison en suspens, saison terminée ou même saison de la reproduction ne sais-je, toujours est-il qu’à l’heure actuelle la NBA a appuyé sur le bouton pause et c’est une bonne partie de notre vie qui bégaie avec cette drôle de période. L’occasion de se pencher franchise par franchise sur ce qu’il s’est fait de mieux et de pire cette saison en… TTFL, mais si, vous savez, ce jeu du diable qui conditionne vos journées depuis maintenant quatre ans.

Deux énormes picks à jouer cette saison à Atlanta mais derrière c’est morne plaine, à moins d’avoir comme objectif de ne pas surtout pas dépasser les quinze points. Trae Young et ses matchs à 45 pions et 15 passes, John Collins et ses 30/15 à 80% au tir, deux gamins qui ont ébloui quelques unes de nos matinées, en attendant… un troisième larron suisse la saison prochaine ?



# Trae Young – Moyenne TTFL de la saison : 41 points



L’un des joueurs les plus affolants de cette saison de TTFL, tout simplement. Véritable boucher derrière la ligne et auteur de quelques performances exceptionnelles aux points et aux passes, Ice Trae a illuminé la saison des Hawks et tout joueur qui se respecte a remis le meneur des Hawks dans son deck à la seconde même où il était disponible. Très peu de coups de froid, très peu de carottes donc, et au contraire des sorties phénoménales assez fréquentes. Deux matchs à 60 pions pour débuter la saison, des pointes à plus de 70, souvent, à pas loin de 80 parfois, résultante de la folie furieuse d’un mec attiré par le panier comme un ours par du miel. Des buckets à un, à deux et à trois points, des passes, du triple-double même, bref le joueur TTFL parfait, et on en redemande.

# John Collins – Moyenne TTFL de la saison : 37,5 points



On aurait presque pu parler de saison parfaite si Johnny n’avait pas lâché son fit de l’automne avec le Doc Gynéco. Un mois et demi d’arrêt obligatoire pour le sevrage de sa connerie mais mis à part cette légère entorse des poumons… un exercice magnifique. Du scoring à outrance et à haut pourcentage et des rebonds en masse, tout ce qu’on aime en TTFL et l’homme qui murmurait aux ailes des avions a même poussé le bouchon jusqu’à aller décrocher quelques top picks assez monstrueux en fin de saison. Ca aide d’être acteur de matchs qui se terminent sur des 150-145 un soir sur deux et, comme son collègue à la mène, l’homonyme de l’ancienne sentinelle de l’AS Monaco a en tout cas assuré comme un chef pour nous offrir nos sourires matinaux. Et mercé Johnny.

# Jabari Parker – Moyenne TTFL de la saison (en 32 matchs avec les Hawks) : 22,3 points



On a cherché une troisième valeur sûre chez les Hawks et on n’a pas trouvé, alors on a décidé de parler – très vite – de Jabari Parker. Pas vraiment capable de s’inscrire dans un projet car inefficace au possible en défense, notamment, l’ancien futur meilleur joueur du monde n’a pas trouvé grâce aux yeux du front office des Hawks. Malgré tout quelques soirées nous auront filé le cafard quant au rêve d’une carrière tronquée, pas du genre de celles qui te font gagner l’équipe mais plutôt de celles qui rappellent à quel point le mec est talentueux. Si vous connaissez un mec qui a pick Jabari (hors famille de Jabari) et qui a fait plus de 50 présentez-le nous au plus vite, on lui fera une statue dans l’heure.

# Les carottes maison

N’importe quel autre joueur des Hawks. Parce qu’ils sont bien gentils et très à l’écoute de leur coach hein, mais c’est )as ça qui donne des points en TTFL.



Et si vous souhaitez des infos quotidiennes sur la TTFL ? Même par ces temps de disette ? Un compte Twitter à suivre, celui du Lab ! Vous y retrouverez tout ce qu’il faut savoir sur la TrashTalk Fantasy League, avec la touche de sympathie habituelle, histoire de sourire… malgré tout.