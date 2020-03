La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Trae Young improvise un concours et garde la main chaude

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Rencontre entre les proprios et Adam Silver ce mardi

En ces temps de crise, les conférences téléphoniques entre le commish de la NBA Adam Silver et les proprios de franchise se succèdent. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, un nouveau Board of Governors est prévu ce mardi – le troisième en une semaine – afin de faire un point sur la situation COVID-19.

The NBA will hold a Board of Governors call on Tuesday, sources tell ESPN. This is the third meeting with owners and commissioner since Wednesday. As information flows into league on the coronavirus pandemic, there's plenty to discuss, analyze and eventually make decisions on. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020

# Les contrôles anti-dopage suspendus

Il n’y aura pas de contrôle anti-dopage durant la coupure de la saison NBA. Chris Haynes de Yahoo Sports a en effet indiqué qu’un accord venait d’être trouvé entre la Ligue et l’association des joueurs. Certains mecs vont revenir comme ça :

# Chris Boucher s’excuse

Adversaires du Jazz quelques jours avant la suspension de la saison, les joueurs des Raptors ont été placés en quarantaine pour deux semaines. Mais visiblement, Chris Boucher a fait un tour au supermarché à Toronto la semaine dernière et comme vous pouvez l’imaginer, il n’est pas passé inaperçu. Il a donc tenu à s’excuser sur Insta à travers le message suivant.

« Je veux m’excuser auprès de la ville de Toronto, nos fans, et l’organisation des Raptors. Alors que j’ai été testé négatif au COVID-19, cela n’a jamais été mon intention de mettre en danger notre communauté. »

# Les proprios sortent le chéquier

Propriétaire des Pelicans mais aussi des Saints (la franchise NFL de New Orleans), Gayle Benson a décidé de faire un don d’un million de dollars pour aider dans la lutte contre le coronavirus. Comme l’indique Amie Just du Times-Picayune, ce don servira à la création du Gayle Benson Community Assistance Fund.

Gayle Benson has personally donated $1 million to create the Gayle Benson Community Assistance Fund in response to coronavirus. — Amie Just (@Amie_Just) March 16, 2020

Du côté d’Orlando, la famille DeVos a décidé de lâcher deux millions de dollars pour aider les employés du Magic et de l’Amway Center. Les joueurs de la franchise floridienne apporteront également un soutien.

DeVos Family pledges up to $2 million for Magic and Amway Center hourly workers Orlando Magic players join ownership with additional assistance#MagicAboveAll pic.twitter.com/7pc2E38KBB — Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 16, 2020

# Donovan Mitchell était bien frustré envers Rudy

Deuxième joueur contaminé après son coéquipier Rudy Gobert, Donovan Mitchell a visiblement mis du temps avant de passer à autre chose concernant le Frenchie. On savait que l’arrière était pas mal frustré envers Rudy à cause de sa négligence, et il l’a confirmé.

« Il m’a fallu du temps pour me calmer » a déclaré Mitchell sur Good Morning America, avant de déclarer. « J’ai lu et entendu ce qu’il a dit. Je suis content qu’il aille bien. Je suis content d’aller bien »

Spida a également indiqué qu’il n’a jamais présenté le moindre symptôme du coronavirus, que ce soit avant ou après son test positif.

« C’est la chose la plus effrayante par rapport à ce virus » a-t-il ajouté.

Utah Jazz guard Donovan Mitchell appeared on "Good Morning America," and addressed being asymptomatic, his relationship with Rudy Gobert, and his partnership to help feed kids in Granite School District https://t.co/nz0pxPXLKx — Eric Walden (@tribjazz) March 16, 2020

# Le basket sur le point de reprendre en Asie

Un peu d’optimisme pour terminer ce tour des news sponsorisées COVID-19. Selon les informations de Jonathan Givony d’ESPN, la balle orange reprend ses droits en Asie, premier continent touché par le coronavirus. Le championnat sud-coréen devrait par exemple repartir fin mars à huis clos, soit environ un mois après la suspension de la saison. Au Japon, des matchs à huis clos ont même été joués ce week-end, mais avec pas mal de perturbations qui menacent le reste de la saison.

South Korea, which has drawn worldwide praise for its success in containing the virus thanks to widespread testing, social distancing, and contact tracing, seems to be best positioned to return. Their local basketball league, the KBL, has games scheduled at the end of March. — Jonathan Givony (@DraftExpress) March 16, 2020

# Pendant ce temps-là…

Blessed to see another year but damn I’m getting old… I wish it could’ve been in different circumstances but all we can do is Pray and take the necessary measures to protect ourselves and others. Also TRUST THE PROCESS #26 pic.twitter.com/JIvi0bJw6A — Joel “Do a 180” Embiid??? (@JoelEmbiid) March 17, 2020

What I’m doing to keep my shot right while I’m at the Crib….🤣😷 #InHouseChallenge pic.twitter.com/h7N7J74S6D — Trae Young (@TheTraeYoung) March 17, 2020