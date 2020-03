Kevin Durant de retour pour les Playoffs ? Les planètes sont loin d’être alignées, et faudrait déjà qu’il y ait des Playoffs

Plus les jours passent plus cela semble inéluctable, on ne verra sans doute pas Kevin Durant cracher son venin sur les parquets NBA cette saison. Emoji tristounet, bientôt même Jim Boylen va commencer à nous manquer.

Kevin Durant de retour cette saison… Nous y avons tous cru pas vrai ? Bah oui, comme une lueur d’espoir pour des fans toujours orphelins de leur NBA chérie. Adrian Wojnarowski a évoqué hier un possible come-back de la Ligue pour le mois de juin, de quoi nous laisser spéculer et laisser les New-yorkais espérer. Parce que les Nets, avec une saison mi figue mi New-York, caracolent aujourd’hui à la… septième place, avec 30 victoires pour 34 défaites, so Conférence Est. Et se taper Brooklyn au premier tour des Playoffs serait une toute autre histoire avec le serpent le plus dangereux du monde sur le parquet. Si l’on ajoute un potentiel retour de Kyrie Irving, c’était même tout Williamsburg qui se voyait déjà rêver. Mais bon, 2020 quoi, pas besoin d’en rajouter, re-émoji triste. Et dans la famille des nouvelles pas ouf, nous invoquons aujourd’hui Rich Kleiman, l’associé et ami de KD au micro de Golic & Wingo ayant préféré atténuer cette rumeur.

« Honnêtement ce n’est pas vraiment réaliste de mon point de vue (de voir Kevin Durant rejouer cette saison ndlr), et je n’en ai pas encore parlé avec lui. J’ai l’impression que ce n’est clairement pas une priorité au milieu de tout ce qui se passe. » « Je pense, comme le reste du monde, qu’il est difficile de voir plus loin qu’au jour le jour. À mon avis, Kevin a besoin de continuer sa rééducation hors des terrains pendant ce temps. Mais il semble difficile de répondre au vue de la situation actuelle et des nouvelles mesures mises en place hier soir. »

Le gouvernement américain a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines. Pendant ce temps, Durantula récupère toujours d’une blessure au talon d’Achille contracté en juin dernier. Et même si les images le montrant dunker comme un sauvage à l’entrainement nous ont fait saliver, Sean Marks ne devrait prendre aucun risque avec sa nouvelle recrue. Enfin pas plus, parce que déjà 40 millions par an c’est pas donné hein, et pour l’heure les entraînements collectifs ne sont toujours pas d’actualité en NBA. Compliqué donc d’imaginer un retour de Kevin Durant même si la ligue venait à reprendre en juin.

Pas de Kevin Durant pour les Playoffs en 2020, et de toute façon il faudrait déjà qu’ils aient lieu un jour. Car comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais vraiment seule, le scénario le plus probable reste aujourd’hui l’annulation de l’exercice en cours, et donc un retour pour tout le monde la saison prochaine. On espère vous avoir remonter le moral du coup, see you en octobre, peut-être, ou peut-être pas, bordel qu’est-ce que c’est chiant.



Sources : ESPN et Golic & Wingo