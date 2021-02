Preview de la soirée NBA : soirée assez tranquille mais apothéose attendue entre Luka Doncic, Kyrie Irving et James Harden

Si on devait trouver un adjectif au programme du soir, ce serait probablement quelque chose comme « middle bof ». Des affiches qui n’en sont pas vraiment même si elles nous offriront peut-être quelques dingueries, mais surtout – et heureusement – un main event aux alentours de 2h30, avec un choc entre trois des dix meilleurs génies offensifs de la Ligue.

1h : Sixers-Cavs : la meilleure équipe de l’Est face à une équipe qui n’est pas vraiment la meilleure équipe de l’Est. Le favori dans la course au MVP face à un pivot qui a une coiffure marrante, l’un des favoris dans la course au DPOY face à Collin Sexton, deux All-Stars face à Darius Garland et Dylan Windler. Astuce : si vous mettez cent balles sur une win de Cleveland et qu’ils gagnent, vous pourrez acheter un pays.

1h : Wizards-Wolves : match en apparence pas forcément équilibré mais… rien n’est jamais sûr avec les Wizards. En face les Loups font ce qu’ils peuvent, Karl-Anthony Towns pourrait s’éclater face à ce troll de Robin Lopez et on attend as usual un match à 40 pions de Bradley Beal. ce ne sera peut-être pas du grand basket mais on gardera un œil pas loin, juste au cas où.

2h : Spurs-Pelicans : deuxième match pour les Spurs après une longue pause due au Covid. Pour leur retour à la compétition Luguentz Dort leur a joué un bien mauvais tour et ce soir c’est face à un typhon nommé Zion qu’ils feront face. Pas sûr que Gregg Popovich n’ait ce qu’il faut en magasin pour stopper la bête, alors le salut viendra d’ailleurs.

2h : Knicks-Pacers : la hype est toujours bien en place à New York, et on pourrait même apercevoir ce soir la deuxième apparition en un siècle de Frank Ntilikina. A suivre également le duel entre les deux All-Stars Julius Randle et Domantas Sabonis, une phrase qu’on aurait bien rigolé si on l’avait lue il y a deux ans.

2h : Magic-Jazz : le Républico, le Macronico, le Camembertico entre Evan Fournier et Rudy Gobert mais surtout un choc entre la meilleure équipe de la Ligue qui cherchera à se rattraper de sa défaite de la veille et une autre qui galère à être la meilleure équipe de son comté. On n’est jamais à l’abri d’une surprise hein, mais si ça finit à +30 Jazz disons qu’on ne fera même pas semblant d’être étonné.

2h : Thunder-Nuggets : ça fait penser à ce fameux match d’avril 2017 lors duquel Russell Westbrook avait marché sur Jupiter mais ça n’a rien à voir puisqu’aujourd’hui les leaders du Thunder s’appellent Shai Gilgeous-Alexander, Darius Bazley ou Théo Maledon, alors que du côté de Denver on essaiera surtout d’apprendre à gérer des contre-attaques à quatre contre un.

2h30 : Nets-Mavs : el grochoc, el groduel. des fêlés du bocal de chaque côté, on en a compté trois en tout, peu de défense à part quand Bruce Brown joue, et un match qui devrait ressembler à une partie de « le premier à 150 a gagné ». Quoiqu’il arrive il se passera quelque chose alors si on a juste un conseil pour vous : mettez, au plus tard, votre réveil à 2h30.

Rendez-vous aux alentours de 1h du matin pour attaquer ensemble ce qui devrait encore être une superbe nuit de basket. Allez, café, des petits producteurs bien sûr.