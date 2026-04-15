Officiel : les Spurs joueront les Blazers au premier tour des Playoffs !

C’était un des enjeux de cette première nuit de Play-in, savoir qui des Suns ou des Blazers allaient retrouver les Spurs de Victor Wembanyama au premier tour des Playoffs. Et cette nuit a donné son verdict puisque ce sont les Blazers qui sont sortis vainqueurs d’une match tendu (114-110) et qui ont validé leur ticket pour les Playoffs.

Le prochain adversaire des Spurs en Playoffs est connu, Wemby affrontera les Blazers pour sa première campagne en post-season.

🚨 C’EST OFFICIEL : LES SPURS AFFRONTERONT LES BLAZERS AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS !! pic.twitter.com/TR7wg20JE7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2026

San Antonio, de retour en Playoffs pour la première fois depuis 2019 devra passer par Portland avant d’espérer affronter Denver (ou Minnesota).

Pour la première de Victor dans le grand bain, le match up se fera face à Jerami Grant et Donovan Clingan. Rien d’insurmontable sur le papier, on pourrait peut-être même dire que ce premier tour est plus qu’abordable au vu de la saison des Spurs, mais attention quand même.

Ce roster de San Antonio n’a aucune expérience en Playoffs, Mitch Johnson non plus… ils ne sont donc pas à l’abris d’une surprise face à des Blazers plus expérimentés (Jrue Holiday notamment connaît très bien le chemin) et qui sortent aussi d’une bonne saison.

Portland en Playoffs, indépendamment de l’adversaire c’est un très très beau cadeau pour cette franchise et fanbase qui voit un magnifique point d’exclamation sur leur saison.

Les types ont démarré avec Chauncey Billups en croupier max, changement de coach, on s’accroche à…

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Pour savoir que va donner cette série, et pour avoir les premiers éléments de réponses, il faudra attendre la nuit de dimanche 19 au lundi 20 avril prochain. Le rendez-vous sera à 3h du matin au Frost Bank Center pour les premiers pas de Wemby dans la cour des grands !