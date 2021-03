Le pari NBA du jour : 270€ à gagner en misant sur un Jimmy Butler qui se rappelle au bon souvenir des Bulls

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 12 mars, c’est un programme sympathique que nous offre la NBA avec sept matchs au menu pour la reprise de la saison régulière. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

02h00 : Pelicans (1,38) – Cavaliers (3,45)

02h00 : Wizards (2,75) – Sixers (1,53)

02h00 : Grizzlies (2,45) – Nuggets (1,70)

03h00 : Bulls (2,20) – Heat (1,78)

03h00 : Spurs (1,36) – Magic (3,50)

04h00 : Jazz (1,03) – Rockets (14,00)

04h00 : Lakers (1,55) – Pacers (2,80)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez 150€ (bonus maximum) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 270€ sur votre compte, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Jimmy Butler réalise une performance de minimum 41 (points – rebonds – passes décisives) (1,80) : ça y est, Jimmy Butler a trouvé son rythme de croisière. En difficulté en début de saison pour plusieurs raisons, Butler évolue à son meilleur niveau désormais et il noircit vraiment les feuilles de stats depuis fin janvier : plus de 22 points, 8 rebonds et 9 passes décisives de moyenne, c’est du lourd, et il tourne même en 29-7-9 sur les quatre derniers matchs. De quoi être confiant, surtout que Chicago est le genre d’équipe contre qui on peut cartonner, encore plus quand on a porté le maillot des Bulls durant sa carrière comme c’est le cas de Jimmy. Seule petite crainte, que Butler joue un peu moins après les 36 minutes passées sur le parquet hier contre Orlando. Mais avec la trêve du All-Star Game, ça devrait le faire.

Le combiné à tenter

Les Lakers battent les Pacers et Jamal Murray marque minimum 20 points contre les Grizzlies (2,02) : miser sur un LeBron James reposé et prêt à attaquer la deuxième partie de saison pied au plancher, ça semble une bonne idée. Même s’ils n’ont pas été convaincants avant la trêve, les Lakers auront à cœur de bien aborder la reprise et face à des Pacers en difficulté depuis quelques semaines, on sent bien une victoire des champions en titre, même privés d’Anthony Davis ou encore Marc Gasol. Avec ça, on voit Jamal Murray réaliser une performance solide au scoring contre les Grizzlies. Et par « solide », on entend minimum 20 points. On l’attendait au tournant cette année après des Playoffs 2020 sensationnels, il n’a pas forcément répondu aux attentes pour l’instant. Par contre, il cartonne depuis mi-février avec pas moins de 30 points de moyenne sur les neuf derniers matchs. Va-t-il reprendre là où il s’est arrêté ? On dit oui.

Une petite folie pour finir ?

Les Wizards battent les Sixers (2,75) : ouuuh la grosse cote. On a dit « une petite folie », alors pourquoi pas miser sur les Wizards de Bradley Beal face à des Sixers en back-to-back et privés de Ben Simmons ? Joel Embiid sera là mais sur un malentendu, ça peut passer non ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne