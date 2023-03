Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 19 mars, la saison régulière 2022-23 bat son plein (et bientôt sa fin) et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont toujours présentes avec huit matchs au programme dont plusieurs en primetime sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

20h30 : Thunder (1,92) – Suns (2)

20h30 : Nets (2,20) – Nuggets (1,83)

21h : Spurs (4,40) – Hawks (1,25)

23h : Pistons (4,50) – Heat (1,24)

0h : Rockets (2,75) – Pelicans (1,52)

1h : Bucks (1,29) – Raptors (4,45)

2h : Blazers (2,40) – Clippers (1,66)

2h30 : Lakers (1,43) – Magic (3,10)

Le pari qu’on sent bien

Jimmy Butler et Bam Adebayo compilent plus de 44,5 points contre Detroit (2,00) : les cumuls de la paire Adebayo – Butler sur les neuf derniers matchs ? 47 points, 49 points, 40 points, 52 points, 52 points, 45 points, 42 points, 45 points et 51 points. Seulement deux soirées en-dessous des cordes – pour sept au-delà des 44,5 points – et une visite dans l’antre de la 28e défense de NBA à 20h30. Qui pour défendre sur Jimmy Butler ? Pas grand monde (pour ne pas dire personne). Qui pour ceinturer Bam Adebayo ? Wiseman, Duren ou Stewart sur Adebayo ? C’est jeune et soft.

Le combiné à tenter

Les Pelicans battent les Rockets + les Lakers battent le Magic (2,17) : trois victoires à la suite côté Rockets, attention à ne pas lâcher cette 3e place dans la course au tanking au profit de Hornets qui restent sur quatre revers consécutifs. Du coup, on croit moyen au scénario de Texans qui tapent des Pelicans ô combien soucieux de ramener une victoire. Sans cette dernière, la Nouvelle-Orléans s’éloignerait un peu plus du Top 10 de la Conférence Ouest. Ça peut arriver, mais contre Houston, probablement pas. Pour ce qui est des Lakers, la défaite au buzzer contre Dallas a fait mal et le groupe de Darvin Ham, 11ème à l’Ouest, serait mal inspiré de foirer sa réception du Magic. Eh, parier contre le Magic et les Rockets, on a connu sol plus glissant, non ?

Une petite folie pour finir ?

Nikola Jokic pose minimum 20 points, 10 rebonds et 10 passes face aux Nets (2,50) : deux frôlages de triple-doubles sur ses deux dernières sorties, une réception des Nets il y a une semaine ponctuée par… 35 points, 20 rebonds et 11 passes. Allez, on remet ça ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

