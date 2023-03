Plus les jours avancent, plus l’odeur de la fin de saison se rapproche. Et qui dit fin de saison, dit play-in et Playoffs. Justement, c’est le sujet de cette nuit avec un immanquable Lakers – Magic pour ponctuer cette belle soirée NBA.

# LE PROGRAMME

20h30 : Thunder – Suns

20h30 : Nets – Nuggets

21h : Spurs – Hawks

23h : Pistons – Heat

0h : Rockets – Pelicans

1h : Bucks – Raptors

2h : Blazers – Clippers

2h30 : Lakers – Magic

# À NE PAS MANQUER

Lakers – Magic (2h30) : affiche quelconque mais affiche importantissime. Pourquoi les Lakers plus que les Pelicans ? Parce qu’ils sont les Lakers. L’équipe ric-rac la plus attendue en cette fin de saison. Avec un bilan de 34 victoires pour 37 défaites, le groupe de Darvin Ham est passé 11e de la Conférence Ouest. Il ne reste que douze matchs aux Californiens pour tuer les probabilités et se hisser à la première place de la NBA devant ces fumiers de Bucks. Toujours viser haut pour obtenir un truc pas mal.

Concernant le match, on sait que LeBron James sera en tenue civile alors qu’Anthony Davis est listé « probable ». Sauf imprévu donc, le mono préféré des sourcils sera de la partie avec la ferme ambition de poser 50 points et 30 rebonds (la moitié serait déjà cool). Aucun scoop mais Jonathan Isaac est out côté Magic. Les intenables Paolo Banchero et Franz Wagner seront là pour “régaler” le public du Staples Center. Info à craindre côté Lakers, le Magic a gagné deux de ses quatre dernières rencontres contre… le Heat et les Clippers. Pas les plus petits morceaux ça.

# À SUIVRE ÉGALEMENT