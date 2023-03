NBA – le récap du jour : Joel Embiid considère James Harden en « meilleur playmaker » de la NBA

Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Nikola Jokic semble inquiet de la récente forme de ses Nuggets. « Nous devons nous inquiéter. Nous devons essayer de gagner le prochain ». Le match a débuté. Pour l’instant, c’est bien parti : Denver mène de dix points face aux Nets dans le second quart-temps.

Paul George a fait débat en ayant annoncé avoir « accroché des bannières » dans l’Indiana. De quelles bannières parlent-ils ? Celles de la division centrale ? Culotté.

Grosse décla de Joel Embiid. Pour l’intérieur camerounais, James Harden est le « meilleur playmaker » de NBA. Culotté ? Pas tant que ça.

