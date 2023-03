« Il revient à ma mémoire, des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire, lorsque j’étais écolier. Sur le chemin de l’école, je chantais à pleine voix, des romances sans paroles, vieilles chansons… d’autrefois ». Point commun de cette musique avec Joel Embiid ? Tout le monde la connait. Ouai, on se foule plus trop sur nos chapôs.

Joel Hans Embiid. Ah, vous ne saviez pas qu’il avait Hans pour deuxième prénom, n’est-ce pas ? Là n’est pas le gros du sujet.

Cette nuit, l’intérieur Camerounais a posé 31 points à 10/15 au tir sur le parquet des Pacers. Victoire de Philly, la huitième consécutive, une fois encore amenée par un chantier du Camerounais. Le plus impressionnant ? En réalisant cette performance, Joel Embiid est devenu le premier joueur de l’histoire des Sixers à poser neuf matchs consécutifs à au moins 30 points. L’encore plus impressionnant ? Il n’a même pas joué dans le 4e quart-temps de cinq de ces rencontres. L’encore plus impressionnant de l’encore plus impressionnant ? Les précédent détenteurs du record – car ils étaient deux – n’étaient autre que Allen Iverson et Wilt Chamberlain. Pour Iverson c’est OK, le type faisait 1m73 et un XL enfant lui tombait aux genoux, mais pour Wilt Chamberlain, là c’est plus sérieux. Quand Wilt apparaît dans une discussion de record, c’est souvent pour notifier sa première place. Il faudrait envoyer LeBron en D2 australienne pour tomber ses chiffres les plus fous. Et pourtant, Joel Embiid est parvenu à le mettre dans le rétro. Bon, Wilt n’a porté le maillot des Sixers “que” de 64 à 68, mais c’est déjà ça. L’accomplissement de Joel Embiid tombe au milieu d’une cascade de bonnes nouvelles. Les Sixers ont récupéré la 2e place des Celtics à l’Est. Embiid est passé favori des bookmakers dans la course au trophée de MVP. James Harden joue un vrai basket-ball de gestionnaire. Doc Rivers n’a jamais eu autant la main mise sur son groupe. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.