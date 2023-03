Après un premier tour rempli de surprises, la March Madness continue de nous faire vibrer à travers ses scénarios inattendus. Cette nuit, l’université du Kansas – champion en titre et tête de série #1 – est tombée dès le deuxième round du tournoi face à Arkansas (72-71) !

La March Madness n’est même pas encore arrivée au stade du Sweet 16 que déjà deux seeds #1 doivent rentrer à la maison. Après l’énorme upset réalisé par Fairleigh Dickinson face à Purdue, c’est donc Kansas qui a été victime de la folie de mars samedi soir.

Les Jayhawks, vainqueurs du tournoi NCAA l’an passé sous l’impulsion notamment des futurs NBAers Ochai Agbaji et Christian Braun, n’imaginaient sans doute pas un scénario dans lequel le coach d’Arkansas grimpe sur la table de marque après le match, enlève son polo pour l’agiter en guise de célébration, et exulte devant les fans des Razorbacks aux anges. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé.

MDR le coach d’Arkansas en roue libre après avoir éliminé Kansas le champion en titre 😂😂pic.twitter.com/1IJx73veCg — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 18, 2023

Dominés par Kansas dès les premières minutes, les Razorbacks ont semblé un cran en dessous du champion en titre (logique en même temps) durant les trois quarts du match. En fait, ils ont mené au score que pendant 103 secondes dans cette rencontre. Dont les 24 dernières, quand l’arrière Ricky Council IV a enchaîné les réussites depuis la ligne des lancers-francs pour faire basculer le match en faveur d’Arkansas.

Auteur de 21 points, Ricky Council IV a pris le costume de closer mais c’est bien son pote Davonte Davis – dit Devo – qui fut le héros du match pour les Razorbacks. Celui qui tourne à 11 points de moyenne cette saison a planté 21 unités rien qu’en deuxième période, boostant ainsi les chances de comeback de son équipe pendant que Kansas tentait d’asseoir sa domination. Pénétrations, tir à 3-points, floater en transition… Davis était sur un nuage (avant d’être expulsé pour cinq fautes) et n’a pas pu retenir ses larmes après le buzzer final, conscient de l’exploit que lui et ses copains viennent de réaliser.

“This team’s been struggling. And we figured it out.” Davonte Davis got emotional after No. 8 Arkansas upset reigning champ Kansas 🙏 pic.twitter.com/UWyWOA3J3s — Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2023

Pour l’université de Kansas, privée de son célèbre coach Bill Self pour des raisons de santé, la défense du titre arraché l’année dernière n’aura pas duré longtemps. Cela fait quinze ans (et les Florida Gators de Joakim Noah) que la March Madness attend un double champion, et les Jayhawks – habituellement guidés par Jalen Wilson (20 points hier) et le sniper Gradey Dick (limité à 7 points à 1/3 de loin) – semblaient en mesure d’accomplir un tel exploit, en vain.

Pendant que Kansas va tenter de digérer l’énorme déception de cette défaite, les Arkansas Razorbacks vont eux se préparer pour leur prochaine échéance : un match du Sweet 16 face à Saint Mary’s ou UConn la semaine prochaine. Avec comme objectif de continuer la folle aventure dans laquelle ils viennent de s’embarquer.