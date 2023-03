A la simple écriture du titre ci-dessus, on aurait presque pu… conclure dans la foulée. Car certaines infos se suffisent à elles-mêmes, et l’idée d’imaginer les Kings finir premiers de la Conférence Ouest fait partie de ces infos.

Et si, et si, et si… Et si les Kings terminaient premiers de la Conférence Ouest ?

Et si cette saison du renouveau était un peu plus qu’une drôle de surprise ?

Avant toute chose, arguons quand même qu’on aurait pu avoir le même genre de questionnement avec les Grizzlies, eux qui jouissent au 19 mars du même bilan que les Rois de Californie. Sauf que si les Grizzlies terminaient premiers à l’Ouest ce serait fun mais pas fou, sauf que c’est bien sur la fin de saison des Kings qu’on a envie de se projeter ce matin, parce que, aussi, on fait un petit peu ce qu’on veut quand même.

Bref, concrètement, où en est-on ? Denver Nuggets, 47 victoires et 24 défaites. Sacramento Kings, 43 victoires et 27 défaites. 3,5 victoires d’écart donc entre les deux franchises, à respectivement 11 et 12 matchs de la fin de la régulière. Beaucoup ? En temps normal oui, mais plusieurs facteurs peuvent aussi rentrer en jeu dans notre incroyable équation dominicale.

Le mood, déjà, qui est clairement en faveur des hommes de Mike Brown. Huit victoires sur les dix derniers matchs, une ferveur qui dépasse les frontières de Sac-Town et un duo – entre autres – Sabonis / Fox qui n’en finit plus de tabasser tout ce qui bouge. A Denver ? Ça grince un peu plus avec cinq revers sur les six derniers matchs, la première place semblait safe mais ne l’est plus tout autant malgré un Jokic toujours au four et au moulin.

Vient alors l’analyse rapide d’un calendrier qui semble… bien plus simple à gérer pour les Rois que pour les Pépites.

# Calendrier des Nuggets

# Calendrier des Kings

On peut donc facilement comprendre que les Nuggets vont devoir cravacher pour garder ce premier spot à l’Ouest, et en se projetant un peu on aperçoit même un potentiellement INCROYABLE Nuggets – Kings le 9 avril à 21h30, pour le dernier match de la saison. Des Nuggets qui ont gâché dans les dernières semaines l’avance confortable dont ils jouissaient jusque-là, et qui sentent désormais le souffle chaud des suiveurs violets juste là, dans leur nuque. Avant une fin de saison en apothéose à Sacramento ?