On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? En NBA rien de folichon, et c’est davantage en G League que nos petiots se sont montrés, notamment Joel Ayayi et… tiens, Sekou Doumbouya.

# RUDY GOBERT

Individuellement ça semble correct, de loin, mais les Wolves ne vont pas bien et sont, pire encore, suspendus aux nouvelles concernant Anthony Edwards, blessé en fin de semaine et dont la durée de l’absence n’a pas encore été communiquée. De grandes chances de voir Rudy devoir en passer par un play-in, on ne dit pas non aux nouvelles expériences.

Wolves @ Hawks : 14 points à 5/10 au tir et 4/5 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes, 1 steal et 3 contres en 30 minutes

Wolves vs Celtics : 15 points à 6/8 au tir et 3/7 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 1 steal en 29 minutes

Wolves @ Bulls : 21 points à 8/14 au tir et 5/9 aux lancers, 19 rebonds, 1 passe et 5 contres en 33 minutes

Wolves @ Raptors : 14 points à 4/8 au tir et 6/7 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes et 1 contre en 31 minutes

# EVAN FOURNIER

Les plus jeunes fans des Knicks ne savent même pas qui il est.

Knicks @ Lakers : DNP

Knicks @ Blazers : DNP

Knicks vs Nuggets : DNP

# NICOLAS BATUM

Nico ne shoote plus qu’à 3-points ou presque, et même si on a aimé la nuit dernière l’offrande de Mason Plumlee, on aimerait quand même voir Nico un peu plus au centre de l’attaque des Clippers.

Clippers vs Warriors : 6 points à 2/5 au tir dont 2/4 du parking, 2 passes et 2 steals en 20 minutes

Clippers vs Magic : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds et 3 passes en 17 minutes

# FRANK NTILIKINA

Quand Luka et Kyrie jouent, Frank ne joue pas. Quand Luka et/ou Kyrie ne jouent pas ? Frank ne joue pas non plus.

Mavericks vs Grizzlies : 4 minutes de jeu

Mavericks @ Spurs : DNP

Mavericks @ Lakers : DNP

# KILLIAN HAYES

Encore du déchet au tir, car il “semblerait” que Kiki ne sera jamais Stephen Curry. Pour le reste ? Du temps de jeu décomplexé, enfin, mais dieu que cette saison est longue à Detroit.

Pistons vs Pacers : 10 points à 4/11 au tir dont 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 11 passes et 2 steals en 29 minutes

Pistons @ Wizards : 20 points à 10/21 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 7 passes et 3 steals en 35 minutes

Pistons vs Nuggets : 10 points à 5/12 au tir dont 0/3 du parking, 1 rebond, 7 passes, 1 steal et 2 contres en 34 minutes

# OUSMANE DIENG

Un gros match face aux Spurs, tout le monde l’a vu et tout le monde en a parlé, puis derrière une fin de semaine un peu plus calme. Ousmane s’apprête en tout cas à jouer une place en play-in avec le Thunder et ça, pour une première saison c’est plutôt cool.

Thunder @ Spurs : 17 points à 7/15 au tir dont 2/6 du parking et 1/2 aux lancers, 8 rebonds en 28 minutes

Thunder vs Nets : 4 points à 2/8 au tir dont 0/4 du parking, 2 rebonds en 12 minutes

Thunder @ Raptors : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking et 1 rebond en 13 minutes

# OLIVIER SARR

Passage express face aux Raptors et en G League en début de semaine, vis ma vie de two-way contract.

Thunder @ Spurs : DNP

Thunder vs Nets : DNP

Thunder @ Raptors : 1 rebond et 2 contres en 10 minutes

# THEO MALEDON

Toujours rien en NBA pour Tété, peut-être sur la toute fin de saison quand les Hornets assumeront enfin leur nullité.

Hornets vs Cavs : DNP

Hornets vs Cavs : DNP

Hornets vs Sixers : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

De nouveau de grosses perfs en G League et clairement un rôle à jouer en NBA la saison prochaine. Deal Tyronn Lue ?

Clippers vs Warriors : DNP

Clippers vs Magic : DNP

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Texas Legends : 4 points à 2/7 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 8 minutes

Delaware Blue Coats vs Texas Legends : DNP

Delaware Blue Coats @ Windy City Bulls : 2 points à 1/1 au tir et 0/1 aux lancers, 1 rebond en 1 minute

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm vs Mexico City Capitanes : 21 points à 8/13 au tir dont 2/5 du parking et 3/3 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Greensboro Swarm vs Mexico City Capitanes : 4 points à 1/8 au tir dont 0/2 du parking et 1/3 aux lancers, 11 rebonds, 10 passes et 1 steal en ? minutes

Greensboro Swarm @ Austin Spurs : 13 points à 4/5 au tir dont 1/2 du parking et 4/4 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 steal en 28 minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic vs Capital City Go-Go : 5 points à 2/3 au tir dont 1/1 du parking, 1 rebond, 3 passes, 3 steals et 1 contre en 21 minutes

Lakeland Magic vs Capital City Go-Go : 6 points à 2/8 au tir dont 1/2 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en ? minutes

Lakeland Magic @ Raptors 905 : 10 points à 5/5 au tir et 0/2 aux lancers, 11 rebonds, 5 passes et 2 steals en ? minutes

Lakeland Magic @ Raptors 905 : 15 points à 7/12 au tir dont 1/4 du parking, 11 rebonds, 12 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs Ontario Clippers : DNP

Oklahoma City Blue vs Ontario Clippers : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs Ontario Clippers : DNP

Oklahoma City Blue vs Ontario Clippers : 6 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking et 2/5 aux lancers, 1 passe et 1 steal en 19 minutes

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue vs Ontario Clippers : 2 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking, 10 rebonds, 4 passes et 2 contres en ? minutes

Oklahoma City Blue vs Ontario Clippers : DNP

# SIDY CISSOKO

G League Ignite @ Texas Legends : 6 points à 2/10 au tir dont 0/3 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 34 minutes

G League Ignite vs Sioux Falls Skyforce : 24 points à 8/14 au tir dont 0/2 du parking et 8/10 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 1 contre en 37 minutes

G League Ignite vs Sioux Falls Skyforce : 17 points à 7/10 au tir dont 2/3 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 6 passes et 2 contres en ? minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers @ Oklahoma City Blue : 19 points à 8/17 au tir et 3/3 aux lancers, 21 rebonds, 4 passes, 4 steals et 2 contres en ? minutes

Ontario Clippers @ Oklahoma City Blue : 21 points à 8/11 au tir et 5/9 du parking, 14 rebonds, 2 passes et 2 steals en 30 minutes

