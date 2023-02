Le scénario du match de la nuit entre les Kings et les Rockets nous en dit beaucoup sur les deux équipes cette saison. D’un côté une équipe de Houston qui ne manque pas de talent mais qui manque à peu près de tout le reste. De l’autre ? Des Kings pleins de talent, de collectif, de baraka, bref plein de… tout. Et au final, cette saison 2022-23 continue d’être “différente” à Sacramento.

31 victoires et 23 défaites. On y est, les Kings ont donc déjà dépassé leur bilan de la saison passée, et ils ont même dépassé leur bilan de onze des quatorze dernières saisons, c’est dire la nullité ambiante qui règne en ville depuis des lustres. Mais au diable les défaites du passé, parlons plutôt de ce groupe et de ses victoires, qui devrait retrouver les Playoffs dans deux mois après des millénaires de disette, et on est tellement heureux qu’on se prendrait presque pour des fans des Kings.

Cette nuit ? Le scénario a une fois de plus souri aux hommes de Mike Brown, plus que jamais candidat au trophée de Coach of the year. Menés de cinq points à une minute de la fin face à des Rockets emmenés par un Jalen Green en feu total (41 points), les visiteurs s’en sont ensuite remis au joueur le plus clutch de la Ligue, De’Aaron Fox, pour grappiller, grappiller, et grappiller jusqu’à obtenir trois lancers au buzzer sur une faute d’Eric Gordon, qui signait probablement là son acte de départ. Sur la ligne ? De’Aaron Fox bien sûr, qui rentre ses trois tirs et qui offre la win à Sacto. Les sept derniers points du match pour le Renard, qui se rapproche de plus en plus on ne va pas se mentir d’une invitation au All-Star Games (au gré des blessures des copains), et donc cette nouvelle victoire des Rois, cette énième victoire des Rois, qui assoit encore un peu plus l’équipe à la troisième place de l’Ouest, qui eût cru qu’on écrirait un jour cette phrase alors croyez en vos rêves.

Les Rockets ont salement choke, mais en face les Kings ont tout simplement été… les Kings. L’une des meilleures équipes de la NBA cette saison, alors désormais il faut tenir, et nous on va commander du maquillage violet pour les Playoffs ?