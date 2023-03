Miracle dans le Minnesota : Anthony Edwards a quitté sa botte de marche, réévaluation « au jour le jour »

Les ballons de couleur au plafond, le vinyle maltraité par les doigts d’un étudiant en médecine, un gosse qui recrache un apéricube ciboulette parce qu’il croyait que c’était à la tomate. Petite ambiance festive dans le Minnesota. Quand une bonne nouvelle arrive, faut se donner les moyens de l’accueillir. Anthony Edwards a déjà quitté sa botte de marche. Son retour est déjà imminent.

La messe est dite et signée de Shams Charania. Selon l’insider de The Athletic, « Anthony Edwards a quitté sa botte de marche et se déplace plus facilement ». Comment ça, il était dans une botte de marche ? Sa cheville droite a effectivement tourné vendredi soir sur le parquet des Bulls. Une image à l’effet « poignard » pour les Wolves, déjà orphelins de Karl-Anthony Towns depuis le 29 novembre 2022. Heureusement, « l’enflure diminue » et le jeune All-Star devrait maintenant être réévalué « au jour le jour » en vue d’un retour. Une aubaine quand on se penche sur la dynamique des Wolves : cinq défaites en six rencontres, 8ème place à l’Ouest avec seulement une victoire de plus que les Lakers, 11èmes. Rudy Gobert – même si correct sur le plan statistique – n’a pas la palette offensive pour mener son équipe contre une concurrence dalleuse. Les Lakers “risquent” de taper le Magic ce soir. Le Thunder se donne les moyens de disputer le premier play-in tournament de son histoire. Lauri Markkanen ne veut pas entendre parler de « tanking » pour son Jazz. Bref, en tout point, l’annonce d’un retour imminent d’Anthony Edwards sauve le derch des Wolves.