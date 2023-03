Klay Thompson : « Quand Dillon Brooks prendra sa retraite, je pense que personne ne parlera plus jamais de lui »

Elle picote celle-là. Dix jours après avoir séché les Warriors à Memphis, les Grizzlies ont remis ça, toujours sous les mêmes projecteurs d’un FedExForum fier de ses héros. Victoire des oursons 133 à 119. Et qui dit « victoire des oursons » dit Dillon Brooks en craquage absolu. Et qui dit « Dillon Brooks en craquage absolu » dit Klay Thompson tout chafouin.

C’est de la grosse fusée en direction des canines comme l’on en voit trop rarement. Après avoir sagement compté ses bagues de champion depuis son banc – symbole d’un trop-plein évident à 17 secondes du terme – Klay Thompson est passé devant les micros pour parler de son meilleur ami, Dillon Brooks. Propos rapportés par Evan Barnes du Memphis Commercial Appeal.

« Je me fiche de Dillon Brooks. Quand il prendra sa retraite, je pense que personne ne parlera plus jamais de Dillon Brooks. Je vous le promets. C’est mignon pour l’instant, mais attendez 10 ans. »

Petite invective à laquelle Dillon Brooks a répondu intelligemment, indiquant à Evan Barnes que c’est une « motivation » supplémentaire pour les Grizzlies dans leur quête de titre. « Nous aussi, nous voulons une bague […] C’est juste du trashtalk, mais j’ai beaucoup de biens immobiliers à San Francisco ». Cette dernière phrase, Dillon ne pouvait pas s’en empêcher. Les Warriors sont 7e de la Conférence Ouest, alors que Memphis squatte le 3e siège de la même conférence. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu’on n’est à rien d’un premier tour de Playoffs opposant la franchise californienne à celle du Tennessee. Allez, que le destin prenne ses responsabilités et donne suite à cette hypothèse. Ou alors en demi-finale de conf’ hein, parce qu’il est parfois mauvais de commencer trop fort quand la suite n’est pas au niveau. Les derniers Playoffs en savent quelque chose.

Klay counts to 4 👀

Klay and Dillon Brooks at the end of Warriors-Grizzlies game 😮 pic.twitter.com/pcgn1CFM73

