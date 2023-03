Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Le highlight de la nuit

WALKER KESSLER GAME-WINNING BLOCK 🚫 Jazz complete the 19-point comeback at home! pic.twitter.com/tudJsKrWvP — NBA (@NBA) March 19, 2023

Bonne opération du jour – Mavericks : Bulls, Jazz, Knicks et Sixers ça gagne donc forcément ça rigole, mais les grands gagnants ce matin… n’ont pas joué cette nuit. En effet, les Mavericks, c’est d’eux dont on parle, avaient eu la bonne idée hier de gagner au Maxi Buzzer face aux Lakers, et ils ont vu la nuit dernière la totalité ou presque de leurs concurrents perdre. Résultats des courses retour dans le Top 6, ça va – un tout petit peu – mieux à Dallas !

48h de bonheur pour Dallas. Victoire au buzzer chez les Lakers.

Défaite des Warriors.

Défaite des Wolves.

Défaite des Clippers.

Défaite du Thunder. Les Mavs de retour dans le Top 6. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 19, 2023

Mauvaise opération du jour – Celtics : les Wolves et les Warriors ont perdu une belle occasion de rester hors du play-in, mais nos cocus du jour nous viennent de Boston, puisque cette nuit les Celtics ont été lâchement abandonnés par leur deuxième place. Tout d’abord grillés par les Bucks à la première, voici que les Sixers déboulent et renvoient les C’s dans leurs 22. Faudrait quand même se remettre à gagner un peu, et ça commence par ne pas filer le ballon de la gagne à Grant Williams.

Les affiches de la nuit prochaine