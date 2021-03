Caris LeVert devrait pouvoir rejouer au basket dès cette saison : pas de doute, voici la meilleure nouvelle du jour

Absent des terrains depuis quasiment deux mois et opéré avec succès pour retirer une tumeur au rein fin janvier, Caris LeVert devrait pouvoir rejouer au basket cette saison sous les couleurs de sa nouvelle équipe des Pacers. Et ça, c’est quand même le gros kiff du jour.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a apporté la bonne nouvelle. Après la découverte d’une masse rénale au cours de la visite médicale ayant suivi son transfert de Brooklyn à Indiana mi-janvier, Caris LeVert a connu une très grosse frayeur mais l’histoire est sur le point de connaître un dénouement très heureux. Parce que oui, alors que l’incertitude entourait son avenir, le jeune arrière de 26 ans est sur la bonne voie pour faire son retour au cours de la deuxième partie de saison. Impossible de donner une date exacte pour l’instant et on vous apprend sans surprise que les Pacers seront patients avec lui, mais ce serait donc pour bientôt. C’est exactement ce genre de scénario qu’on espérait pour Caris et on ne peut qu’avoir le sourire quand on se souvient de l’inquiétude accompagnant le diagnostic initial. Bien évidemment, le basket était tout de suite passé au second plan, parce qu’il y a des choses qui dépassent largement le cadre du terrain et la santé en fait évidemment partie. LeVert devrait désormais pouvoir se reconcentrer sur sa carrière NBA pour aborder son nouveau chapitre du côté d’Indianapolis avec l’esprit libre. N’ayant pas foulé un parquet depuis début janvier, l’ancien Net aura forcément besoin d’un peu de temps pour relancer la machine, mais on imagine qu’il va savourer chaque instant.

Pacers' Caris LeVert is on track to return to the lineup in the second half of the season, a miraculous development given he underwent surgery for kidney cancer in late January. Sources tell @ShamsCharania: https://t.co/r1SZjfLJeV pic.twitter.com/atGFZw7mcn — The Athletic (@TheAthletic) March 4, 2021

Pour les Pacers, c’est évidemment une grande nouvelle également. Quand ils ont participé au transfert de James Harden en envoyant Victor Oladipo à Houston pour accueillir Caris, ils semblaient faire partie des gagnants du trade. Vous connaissez la suite de l’histoire, ils n’ont pas pu profiter des services de LeVert jusqu’ici et avec les nombreuses blessures ainsi que l’irrégularité qui caractérise l’équipe, les Pacers se retrouvent aujourd’hui en dehors du Top 8 à l’Est avec un bilan négatif de 16 victoires pour 18 défaites. On ne va pas demander à Caris de jouer les sauveurs vu ce qu’il vient de traverser mais il peut très bien donner un coup de boost autant sportif qu’émotionnel durant la deuxième partie de saison. Sportif parce qu’on parle d’un extérieur capable de foutre le feu avec le ballon dans les mains, un extérieur qui tourne à plus de 18 points par match depuis deux saisons et même six passes décisives cette année. Et puis émotionnel parce qu’il revient de loin et que ce genre de story peut inspirer une équipe en difficulté. C’est tout ce qu’on souhaite à la talentueuse équipe d’Indiana, c’est tout ce qu’on souhaite à Caris LeVert.

Il va falloir attendre encore un peu mais on devrait bientôt revoir Caris LeVert gambader sur les parquets NBA sous le maillot d’Indiana. Une phrase qui fait plaisir à écrire et à lire, et on espère de tout cœur qu’il va vite retrouver ses jambes !

Source texte : The Athletic