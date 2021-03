Le pari NBA du jour : 300€ à gagner en misant sur un DeMar DeRozan qui distribue du caviar

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce jeudi 4 mars, c’est un programme bien chargé que nous offre la NBA avec pas moins de neuf matchs au menu avant la petite trêve du All-Star Weekend. Voilà qui nous donne donc de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

01h00 : Celtics (1,28) – Raptors (4,10)

01h00 : Wizards (2,90) – Clippers (1,50)

01h30 : Knicks (1,40) – Pistons (3,25)

02h00 : Pacers (2,55) – Nuggets (1,63)

02h00 : Grizzlies (3,05) – Bucks (1,46)

02h30 : Pelicans (1,77) – Heat (2,25)

03h00 : Spurs (1,40) – Thunder (3,25)

04h00 : Blazers (1,56) – Kings (2,70)

04h00 : Suns (1,42) – Warriors (3,30)

Le pari qu’on sent bien

DeMar DeRozan lâche minimum 9 passes décisives (2,05) : DeMar DeRozan est connu pour faire partie des scoreurs les plus solides de la NBA, mais il réalise également sa meilleure saison en carrière à la passe. Plus de sept caviars par match en moyenne, et il est particulièrement altruiste en ce moment. Trois matchs consécutifs à plus de 11 assists, une moyenne de 9,4 passes sur ses sept dernières sorties, autant dire qu’il régale ses coéquipiers. Clairement, le DeRozan version 2021 ne force rien et aime faire jouer les autres, ce qui explique en partie les belles performances du collectif de San Antonio. Face au Thunder, on voit bien DMDR continuer sur sa belle dynamique.

Le combiné à tenter

Les Celtics battent les Raptors et les Bucks gagnent chez les Grizzlies (1,87) : on va essayer de profiter des galères des Raptors pour gagner un peu d’argent. Touchée par le COVID, l’équipe de Toronto est privée de plusieurs éléments dont Fred VanVleet, OG Anunoby et Pascal Siakam et Boston devrait pouvoir en profiter, les Celtics ayant redressé la barre dernièrement avec trois succès de suite. En plus, Toronto sera en back-to-back après la raclée reçue face aux Pistons hier. Ensuite, on mise sur les Bucks, en forme actuellement. Certes, ils restent sur une grosse défaite contre Denver mais ils auront à cœur de réagir pour remporter un sixième succès en sept matchs. Giannis Antetokounmpo joue à un niveau de MVP, l’équipe est au complet, les jeunes Grizzlies ne vont pas résister.

Une petite folie pour finir ?

Les Wizards battent les Clippers (2,90) : bon là, c’est vraiment une folie mais quand on regarde de plus près, on se dit pourquoi pas. Kawhi Leonard est incertain, Marcus Morris ne devrait pas jouer, les Wizards vont mieux et les Clippers sont un peu moins bien. Comme dirait Russell Westbrook, why not ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

