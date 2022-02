Les Pacers signent Lance Stephenson jusqu’à la fin de la saison : voilà une nouvelle qui donne envie de se mettre à l’Air guitar

C’est officiel, Lance Stephenson sera un Pacer jusqu’à la fin de la saison. Une formidable nouvelle tant Lance est notre idole à tous. Cette signature fait office de certitude pendant que des rumeurs de transfert continuent d’occuper l’actu dans l’Indiana à une semaine de la NBA Trade Deadline.

Youpi ! Il y a vraiment des news qui donnent le smile. Shams Charania de The Athletic a annoncé que l’illustre Lance Stephenson sera un Pacer jusqu’à la fin de la saison. On peut ajouter « régulière » car Pacers 2021-22 et Playoffs sont aussi incompatibles que l’huile et l’eau. Après quatre 10-days contracts de suite, la franchise a enfin décidé de signer l’homme qui nous fait vibrer devant les matchs d’Indiana. Cette saison, Born Ready c’est 9,4 points, 2,9 rebonds, 4,2 passes en 19 minutes. Un apport non négligeable pour ces Pacers qui galèrent comme peu auraient pu l’imaginer. Encore une fois, Lance prouve qu’il fait partie des GOATs au sein de sa franchise de cœur, où il mérite une statue pour ses taquineries envers LeBron, sa célébration « Air guitar » devenue mythique, ou pour sa campagne 2013-14, mentionnée récemment dans le Top 10 des joueurs qui vivent sur une seule saison. Cette signature fait office de vrai petit rayon de soleil au milieu du brouillard que traverse l’équipe d’Indianapolis actuellement…

