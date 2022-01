Blessé, Myles Turner pourrait être absent jusqu’à la trade deadline : reverra-t-on le roi du contre sous un maillot des Pacers ?

Myles Turner, le pivot des Pacers, souffre d’une fracture de stress au pied gauche. Une bien mauvaise nouvelle en vue d’un futur trade d’ici le 10 février puisque le nom du colosse a beaucoup circulé dans les rumeurs de transferts… C’est la fête dans l’Indiana.

La nouvelle est tombée ce mardi : Myles Turner souffre d’une fracture de stress au pied gauche et sa franchise a annoncé qu’elle ferait une update de l’état de santé du pivot d’ici quinze jours. Sauf que d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la remise sur pied complète de Myles Turner devrait se faire en… un mois. Cette saison, Turner c’est : 12,9 points, 7,1 rebonds et 2,8 contres (leader de la NBA). Une saison un peu couci-couça pour le roi du block qui n’a pas l’air visiblement d’être le plus heureux des bonhommes dans la campagne de l’Indiana. Plusieurs fois déjà durant l’exercice 2021-2022, il s’est plaint de son rôle au sein de la franchise et c’est vrai que son rôle en attaque n’est pas le plus folichon du monde. En même temps, quand tu as une bête comme Domantas Sabonis qui occupe déjà la raquette offensivement… bah tu évites de donner les ballons à Myles, qui donne parfois l’impression de jouer avec des moufles. En revanche, son apport défensif est indéniable et les Pacers savent qu’il peut intéresser plusieurs franchises grâce à son boulot dans sa moitié de terrain. Un scénario qui pourrait bien être mis en péril à cause de cette blessure.

ESPN story on expectation Pacers center Myles Turner will be sidelined beyond the Feb. 10 NBA trade deadline: https://t.co/iOs1KUGKST — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 18, 2022

À 3 semaines de la deadline, les choses devraient accélérer en NBA, déjà cette nuit on a vu un trade impliquant notamment Bol Bol, Juancho Hernangomez et Bryn Forbes, et Indiana devrait – et surtout doit – être actif sur le marché. La saison est complètement foirée, on dirait la coupe de cheveux de Ronaldo à la coupe du monde 2002, donc trader est urgent. Myles Turner faisait partie des premiers noms cités pour dégager de l’Indiana mais la blessure vient compliquer les choses. En restant inactif pendant un mois, sa cote va indéniablement chuter, à la manière de celle de Lehman Brothers pendant la crise des subprimes, et des équipes intéressées comme les Blazers ou les Hornets vont peut-être attendre avant de bouger leurs pions avec le pivot de 25 ans. Même dans l’intérêt d’Indiana, attendre serait une meilleure solution. La saison est cuitas les bananas donc autant attendre que Myles fasse son retour, joue la fin de la saison à Indianapolis et qu’il pète tout. Surtout, au vu de son envie de départ, il souhaitera faire grimper sa valeur et dans ce cas-là un trade arrangé autour de la Draft serait un plan B tout à fait acceptable pour la suite des opérations.

Myles Turner se sent mal dans l’Indiana mais son pied gauche pourrait gâcher son futur trade. Tout était réuni pour qu’il prenne un nouveau départ d’ici le 10 février mais cette blessure vient redistribuer les cartes. A-t-on vu le roi du contre pour la dernière fois sous un maillot des Pacers ? La question reste entière.

