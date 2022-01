James Harden « ouvert » à un départ des Nets cet été ? Ce n’est qu’une rumeur mais Daryl Morey est déjà au taquet

Refusant de signer son extension de contrat avec les Nets au cours de la dernière intersaison, James Harden peut potentiellement devenir agent libre l’été prochain. Et si on a toujours du mal à voir le Barbu bouger de Brooklyn, certains bruits de couloir nous laissent penser qu’un départ n’est pas impossible. Quelque part, Daryl Morey se frotte les mains.

Existe-t-il vraiment un scénario dans lequel James Harden quitte Brooklyn seulement un an et demi après son arrivée dans la Grosse Pomme ? Visiblement, il n’est pas à exclure. Si l’on en croit le toujours bien informé Marc Stein, des rumeurs circulent actuellement à travers la NBA concernant un éventuel déménagement du Barbu dans quelques mois, lui qui pourra tester le marché s’il le décide. Pour rappel, Harden possède une player option à plus de 47 millions de dollars sur la campagne 2022-23 pouvant lui permettre de devenir agent libre. Un souhait exprimé par Ramesse au cours de la dernière intersaison, même s’il a toujours tenu à mettre en avant son attachement à Brooklyn et sa volonté de prolonger l’aventure aux Nets. Le refus de signer sa prolongation semblait liée avant tout à des raisons financières, Harden pouvant décrocher un pactole bien plus gros l’été prochain. C’est peut-être toujours le cas, mais la possibilité de le voir porter un autre maillot que celui des Nets en 2022-23 semble aujourd’hui bien plus réelle qu’avant. Est-ce que la manière dont la saison de Brooklyn se déroule actuellement et surtout la manière dont elle se finira peuvent pousser le Barbu vers la sortie ? Comme le souligne Marc Stein, la campagne 2021-22 des Nets n’est pas un modèle de stabilité entre les bobos, un Kyrie Irving en CDD et des résultats mi-figue mi-raisin par rapport aux grosses ambitions de début de saison. James Harden lui-même connaît des hauts et des bas cette année, et peut-être que tout ça trotte dans la tête de l’arrière star en ce moment.

En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’un certain Daryl Morey est prêt à profiter de la moindre petite ouverture pour tenter un gros coup. Selon Marc Stein, c’est justement cette incertitude autour d’Harden qui pourrait pousser le boss des Sixers à ne pas transférer Ben Simmons avant la prochaine trade deadline du 10 février, d’autant plus que Philadelphie tourne plutôt bien aujourd’hui sous l’impulsion des perfs calibre MVP de Joel Embiid. On le dit et on le répète, le scénario dont rêve Morey chaque nuit, c’est celui dans lequel il récupère un arrière All-Star pour entourer Jojo et permettre à Philadelphie de jouer le titre. James Harden rentre clairement dans cette catégorie et on connaît la relation que partagent Daryl et le Barbu depuis leur aventure commune à Houston au cours de la dernière décennie. On avait déjà fait un focus sur la possibilité d’une réunion entre Morey et Harden à Philly il y a quelques semaines, réunion qui pourrait se manifester dans le cadre d’un sign & trade envoyant Ben Simmons aux Nets. Autre possibilité récemment mentionnée, bouger Simmons à la deadline en compagnie de Tobias Harris pour récupérer une contrepartie certes inférieure à celle que souhaite Morey (un joueur calibre All-Star), mais qui permettrait potentiellement aux Sixers d’ajouter de la flexibilité financière pour éventuellement signer Harden en tant qu’agent libre. Clairement, tout ça paraît quand même bien tendu mais en NBA, on sait que tout est possible surtout avec un Daryl Morey aux commandes.

Toujours à la recherche de sa première bagouze, James Harden semblait destiné à passer les dernières années de son prime à Brooklyn aux côtés de Kevin Durant et Kyrie Irving. Cela reste le scénario le plus probable aujourd’hui mais il n’est visiblement pas autant gravé dans le marbre que ce qu’on pouvait penser…

Source texte : Marc Stein