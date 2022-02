James Harden veut être transféré aux Sixers mais aurait peur des contrecoups publics : c’est Woj qui le dit, reste plus qu’à balancer la bombe

Ces derniers jours, les rumeurs d’un transfert de James Harden aux Sixers ont véritablement gagné en intensité, même si on a parfois l’impression d’assister à un match de ping-pong avec des infos contradictoires. En tout cas, une chose semble certaine à quelques heures de la deadline : le Barbu veut bien quitter Brooklyn pour rejoindre Philadelphie !

Vous l’avez peut-être suivi comme nous ces dernières heures. Bossant tous les deux pour ESPN, Brian Windhorst et Adrian Wojnarowski lâchaient des updates différentes concernant le cas James Harden. Le premier nous indiquait que les Nets et les Sixers discutaient fort pour tenter de monter un deal Harden – Simmons avant la deadline, déclarant même que le Barbu ne pensait qu’à une seule chose : quitter Brooklyn pour rejoindre Joel Embiid aux Sixers. Quant au second, considéré comme le roi des insiders outre-Atlantique, il nous assurait qu’aucune véritable négociation n’était en cours entre Brooklyn et Philly par rapport à un potentiel deal d’Harden. Sauf que ce jeudi, à quelques heures de la deadline, une update majeure vient de tomber et c’est le Woj lui-même qui s’y colle : Ramesse VEUT être transféré à Philadelphie et espère que Daryl Morey – son ancien boss à Houston et désormais à la tête des Sixers – parviendra à monter un deal d’ici ce soir. BOUM ! Si pour certains ce n’est pas une breaking news, le fait qu’Adrian Wojnarowski mette ça sur la table rend tout de suite la possibilité d’un transfert beaucoup plus crédible, même si le Barbu veut éviter toute demande officielle par peur des contrecoups publics. Faut pas l’oublier, Harden avait déjà provoqué un joli bordel aux Rockets il y a un an quand il voulait bouger de Houston. Un nouvel épisode de ce genre pourrait faire mal niveau réputation, d’autant plus qu’il reste sur plusieurs perfs claquées et qu’il enchaîne aujourd’hui les forfaits à cause d’un « bobo » à l’ischio…

James Harden a donc bien envie d’être transféré à Philadelphie mais a également peur des contrecoups auprès du public, puisqu’il demanderait un 2nd transfert en 1 an. Son espoir selon @wojespn : qu’un transfert soit acté par Daryl Morey d’ici 21h. 🔥🔥🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Woj assure qu’il n’y a toujours pas eu de discussions très sérieuses par rapport à un échange et que les deux équipes continuent de réfléchir par rapport aux conséquences d’un tel blockbuster. Pas sûr donc que la bombe tombe d’ici 21h. Du côté des Nets, même si les envies de départ d’Harden sont connues, ils pourraient tenter de jouer le tout pour le tout cette année, eux qui estiment toujours que leur meilleure chance de gagner un titre est avec Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving. Comme l’a mentionné Woj pas plus tard qu’hier, Brooklyn pourrait se baser sur le modèle Raptors 2019 avec Kawhi Leonard, vainqueurs du titre cette année-là avant que Kawhi ne parte en tant qu’agent libre. Et si jamais les Nets vont au bout, peut-être que ça peut impacter la volonté d’Harden – agent libre à l’été 2022 on le rappelle – de continuer l’aventure à Brooklyn. Dans le cas contraire, le manager général Sean Marks pourrait toujours trouver une porte de sortie à travers un sign-and-trade, surtout que peu de franchises posséderont le cap space suffisant dans quelques mois pour signer Harden directement. Les Sixers sont aujourd’hui très confiants sur leur capacité à choper Harden cet été, mais on les voit mal dégager la marge salariale nécessaire pour attirer le Barbu. C’est notamment pour cette raison que Brooklyn envisage toujours de conserver Harden post-deadline, et que Sean Marks va probablement demander des assets supplémentaires en plus de Simmons dans n’importe quelle négociation avec Daryl Morey. Ce dernier est-il prêt à envoyer un Seth Curry et/ou Matisse Thybulle dans un potentiel package, histoire de récupérer Ramesse aujourd’hui et ne pas gâcher une année du prime de Joel Embiid ? Le transfert dépend peut-être de cette question-là.

D’après le Woj, les deux camps devraient logiquement s’appeler dans les heures à venir pour discuter des modalités par rapport à ce transfert James Harden – Ben Simmons. Reste à voir si un accord peut être trouvé au buzzer entre les deux franchises. Un consceil, activez toutes les notifs !

Source texte : ESPN

La situation n’a pas l’air d’avoir tellement changé par rapport à il y a 24h. Les Sixers veulent Harden, Harden veut les Sixers, mais les Nets sont propriétaires du contrat d’Harden et n’ont pas l’air de vouloir bouger. S’il y a discussion, les enchères grimperont jusqu’à 21h. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022