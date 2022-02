Les Nets et les Sixers discuteraient bien d’un deal James Harden – Ben Simmons : ça s’active en coulisses, mais est-ce que ça avance vraiment ?

C’est évidemment la grosse rumeur qui rythme l’actu NBA en ce moment. Les Nets et les Sixers vont-ils monter un transfert pour envoyer James Harden à Philadelphie et Ben Simmons à Brooklyn ? Ces derniers jours, la piste s’était un peu refroidie mais visiblement, ça s’active de plus en plus en coulisses à un jour de la Trade Deadline.

Le 11 janvier dernier, le boss des Sixers Daryl Morey avait contacté celui des Nets Sean Marks pour prendre la température concernant James Harden (et surtout se prendre un bon stop). Depuis, si l’on en croit les sources d’ESPN, aucune discussion n’a eu lieu entre les deux managers… jusqu’à ce mardi. Parce que oui, visiblement ça discute et pas qu’un peu. Alors que les Nets ont laissé entendre autant publiquement qu’en coulisses qu’ils ne comptaient pas bouger le Barbu, Keith Pompey du Philadelphia Inquirer assure que les deux camps sont en pleine négociation actuellement et qu’ils se battent surtout sur les éléments pouvant être ajoutés au package Harden – Simmons. Même son de cloche du côté de Brian Windhorst d’ESPN, qui va même plus loin en disant « qu’on se dirige vers un trade potentiel » et que les deux franchises sont actuellement dans la « deal zone ». Emoji yeux, emoji yeux, emoji yeux. L’insider insiste sur le fait que les Nets comme les Sixers sont motivés à l’idée de mettre en place un deal pour sortir de leur situation actuelle. Pour rappel, Brooklyn est sur neuf défaites consécutives, James Harden continue de rater des matchs à cause de son bobo à l’ischio, et ses dernières performances posent de vrais doutes sur son implication dans le projet Nets. Côté Sixers, l’équipe tourne plutôt bien derrière les perfs calibre MVP de Joel Embiid mais avec le dossier Simmons toujours en attente, Philly risque de gâcher une année du prime de Jojo si aucun trade n’est réalisé d’ici demain.

The #Nets and #Sixers spent yesterday talking about a Harden-Simmons deal according to @PompeyOnSixers, as they “bickered over pieces to add to a potential deal.” Will Maxey be the pivotal piece? #NBA trade deadline is 3pm tomorrow. — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) February 9, 2022

Cependant, même si ça discute fort, ce n’est pas pour autant que les deux franchises ont changé leur position respective par rapport à un potentiel deal. Comme l’indique Keith Pompey, le cœur de la négociation entre les Nets et les Sixers se situe autour du swap James Harden – Ben Simmons. Brian Windhorst le confirme, Brooklyn ne veut pas seulement Simmons dans le deal, mais aussi « deux ou trois assets supplémentaires ». En réponse, Daryl Morey indique probablement que les Sixers sont très confiants concernant leurs chances de recruter le Barbu cet été lorsqu’il sera agent libre, et qu’ils sont en position de libérer du cap space en bougeant par exemple le gros contrat de Tobias Harris dans une franchise possédant de la marge salariale (coucou le Thunder). Bien entendu, il est fort probable que l’ami Morey soit derrière ces rumeurs pour mettre la pression sur les Nets et ainsi gagner du terrain dans les négociations. Mais au final, pour qu’un deal arrive avant demain soir, il faudrait sans doute que Philly lâche au moins un élément important de son équipe actuelle, genre Tyrese Maxey, Matisse Thybulle et Seth Curry. On ne voit pas du tout les Sixers sacrifier Maxey dans un deal comprenant Simmons, eux qui ont bien fait comprendre à tout le monde que Tyrese est aujourd’hui intouchable dans les discussions de trade. On connaît un autre Tyrese qu’on pensait intouchable et qui a fini par être tradé, sauf que les Sixers c’est pas les Kings hein. Mais Morey est-il prêt à lâcher un Thybulle par exemple ? Elle est peut-être là la question clé. Selon The Philly Voice, le sniper Seth Curry serait le joueur le plus susceptible d’être envoyé à Brooklyn dans le cadre d’un échange Harden – Simmons, pas sûr cependant que cela pèse suffisamment pour que Sean Marks saute le pas…

James Harden et Ben Simmons vont-ils échanger leur maillot d’ici à jeudi soir 21h ? Les Nets et les Sixers peuvent-ils trouver un accord sous la pression de la deadline ? La planète NBA va-t-elle exploser ? Réponse très très bientôt !

