Les Sixers maitrisent les Nets dans le choc de la nuit : le potentiel comeback de Ben Simmons fait déjà son petit effet, lol

Si les Sixers de Joel Embiid et… Andre Drummons recevaient cette nuit les Nets de Kevin Durant et James Harden, la communauté pennsylvanienne n’avait évidemment qu’un nom à la bouche : Ben Simmons. En effet, quelle surprise hier en soirée quand on apprit que le clan Simmons et les Sixers étaient en fait proche… d’une « réconciliation » et donc d’un retour du meneur en ville. Décidément, on ne sait plus où donner de la tête à Philadelphie.

Les stats de ce Brooklyn Nets – FC Simmons c’est juste ici

Incroyable nouvelle hier, quand les principaux insiders lâchèrent cette bombe : Ben Simmons et ses sauces seraient en train de taffer un retour du joueur chez les Sixers. Alors celle-là elle est bien bonne, on a même failli s’étouffer avec un toast de chèvre chaud. Doc Rivers qui affirme que de garder Benny a toujours été la priorité on est sur un mytho level Franck Abagnale Jr., Joel Embiid pour sa part a bien du vivre également un épisode d’étouffement, et on est donc ce matin sur ses tractations de retour, plutôt marrant quand on sait que chaque camp, joueurs inclus, se chient littéralement à la gueule depuis des semaines. Ambiance.

C’est donc dans ces conditions que les Sixers recevaient cette nuit les Nets pour, quoiqu’on en dise, un choc de la Conférence Est, avec d’un côté un duo Kevin Durant / James Harden seulement privé du soldat LaMarcus Aldridge et de Kyrie celui dont on ne doit pas prononcer le nom, alors que côté hôtes Joel Embiid pouvait compter sur son back-up Andre Drummond mais pas sur le quatuor de snipers Seth Curry / Matisse Thybulle / Tobias Harris / Shake Milton, absents pour des raisons plus ou moins médicales mais selon nos sources… mandatés par Daryl Morey pour tenter une Booba – Kaaris à l’aéroport de Philly puisque l’on apprenait dans le même temps que Ben Simmons était de retour dans les parages pour se faire tester au COVID. Bref, revenons à notre match tellement plein d’enjeu, juste le temps de vous dire que la bonne nouvelle dans l’air semble avoir donné des ailes aux joueurs du Doc, alors que les Nets étaient simplement venu là pour faire leur jogging du jour.

JOEL SLAM ALERT pic.twitter.com/iovOschI8X — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) October 12, 2021

James Harden et Kevin Dudu qui font leur bouillabaisse habituelle (21/4/4 pour le Barbu et 23 pions pour le serpent), Jevon Carter qui se prend pour Jordan Clarkson en sortie de bancs avec 16 bombas tentées pour 6 réussites, Cam Thomas qui continue à donner envie à Sean Marks de trader Kyrie Irving contre des tours de Draft, mais en face c’était donc beaucoup plus sérieux, et ça avait un chouïa plus envie de gagner. Joel Embiid a joué huit minutes et absolument personne n’avait envie qu’il ne joue plus que ça, Andre Drummond a été très solide à son relai, et cette nuit la lumière est finalement venue d’un duo étonnant, puisque Furkan Korkmaz et Isaiah Joe ont ainsi combiné 47 points à 9/17 du parking, alors que le très utile Shaquille Harrison prenait pour sa part la feuille de stats pour une grille de Sudoku (9 points, 7 rebonds, 3 passes et 5 steals).

Un match terminé avant même la fin du troisième quart-temps, et donc, surtout, ce souffle bizarre au Wells Fargo Center, une odeur étrange, celle de… Ben Simmons passé à la hâte pour faire un test anti-COVID. Alors celle-là elle est bien bonne, et on attend désormais la première interview de Joel Embiid à ce sujet pour savoir, en cas de retour de Benny, quel genre de communication le grand Jojo adoptera au sujet de son ex-futur-ex-futur-ex-nouveau meilleur pote.