Tyrese Maxey intouchable chez les Sixers : Daryl Morey ne veut pas lâcher sa pépite, même pour son James Harden adoré

Malgré l’absence de Ben Simmons depuis le début de la saison, les Sixers parviennent à rester dans les hauteurs de l’Est. Et si les performances énormissimes de Joel Embiid sont évidemment la première raison à cela, la belle campagne sophomore de Tyrese Maxey en est une autre. La preuve, le jeune meneur serait tout simplement intouchable à deux jours de la NBA Trade Deadline.

Alors que le scénario d’un échange James Harden – Ben Simmons à la deadline a pris du plomb dans l’aile hier suite aux dernières infos du Woj, un autre élément nous pousse à croire qu’un transfert n’arrivera pas dans les 48 heures à venir. D’après les sources du Philadelphia Inquirer et The Ringer, les Sixers n’ont aucune intention d’intégrer Tyrese Maxey dans un deal impliquant Harden, ou dans tout autre échange potentiel. Pour rappel, Shams Charania de The Athletic avait ouvert les vannes vendredi dernier en assurant que les Nets et les Sixers étaient sur le point d’entamer des discussions sérieuses concernant un deal Harden – Simmons, deal pouvant potentiellement impliquer du Maxey, du Matisse Thybulle ou du Seth Curry. Depuis, les Nets ont répété à plusieurs reprises qu’ils ne comptaient pas bouger Ramesse à la deadline, tandis que les Sixers n’ont pas vraiment l’intention d’ajouter autre chose qu’un Danny Green – arrière vétéran de 34 balais qui tourne à 7 points et 39% du parking cette saison – dans un potentiel package. Pas de Curry, pas de Thybulle, et surtout pas de Maxey. À partir de là, difficile d’imaginer quelconque transfert d’ici à jeudi soir. Les Nets ne sont pas intéressés par un simple swap envoyant Harden à Philly et Simmons à Brooklyn, et il faudrait une offre bien plus conséquente de la part des Sixers pour avoir de vraies discussions.

From @PompeyOnSixers of https://t.co/gq5OgGaCDS who confirms Shams account, but notes…

"Sixers aren’t willing to include Maxey is any trade. The team also views Thybulle as close to untouchable, while Curry is the son-in-law of head coach Doc Rivers."https://t.co/2VexMCBUiU — NetsDaily (@NetsDaily) February 5, 2022

En l’absence de Ben Simmons, Tyrese Maxey a clairement pris une nouvelle dimension cette saison. Alors qu’il avait déjà montré des choses intéressantes l’an passé en sortie de banc, en saison régulière mais aussi sous la pression des Playoffs, le meneur sélectionné en 21e position de la Draft 2020 a profité de la saga Simmons pour s’imposer comme une pièce ultra importante du collectif de Doc Rivers. 46 matchs joués, 45 en tant que titulaire, quasiment 17 points de moyenne avec 3,5 rebonds et 4,8 passes (et seulement 1,2 turnover), le tout à 47,5% au tir dont 40,7% à 3-points et 86,7% aux lancers. Du très sérieux, du très solide, surtout pour un gamin de 21 ans qui se retrouve seulement dans sa deuxième saison NBA, et qui plus est dans un contexte pas facile. Alors on comprend pourquoi la franchise de Philly est aujourd’hui vraiment amoureuse du jeunot. La contribution de Maxey dans l’ombre du monstre Joel Embiid aide les Sixers à rester plus que compétitifs (bilan de 32 victoires – 21 défaites, cinquième place dans la Conférence Est), laissant ainsi plus de temps à Daryl Morey pour gérer au mieux le dossier Simmons. Maintenant, qu’on se le dise, si Daryl considère à la fois Maxey, Thybulle, Curry ou encore le concierge de la salle intouchables dans les discussions, il risque de galérer un tout petit peu pour trouver un joueur calibre All-Star en échange de Simmons, qui on le rappelle n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison…

Tyrese Maxey intouchable dans les discussions de transfert, c’est bien la preuve qu’il a changé de dimension cette année. Prometteur en tant que rookie, indispensable en tant que sophomore, on a vraiment hâte de voir la suite. Et Daryl Morey est clair, la suite pour Maxey, elle se déroulera à Philly et nulle part ailleurs.

