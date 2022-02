Programme NBA : six matchs au menu et un duel entre la franchise de Jordan et la franchise de Jordan, enfin presque

Mercredi Panzani light ce soir avec seulement six matchs au programme. En revanche on reste sur de la bonne gastronomie, à déguster à s’en faire frétiller les papilles.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 9 FEVRIER

1h : Cavs – Spurs

Hornets – Bulls (en direct sur BeIN Sports 1)

Hornets – Bulls 2h : Thunder – Raptors

Thunder – Raptors 4h : Jazz – Warriors

Jazz – Warriors 4h : Kings – Timberwolves

Blazers – Lakers (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Hornets – Bulls (1h30) : il y aura évidemment un choc « au sommet » de la conférence Ouest à surveiller de près entre le Jazz et les Warriors, mais ce match-là promet également quelques douceurs. Deux rencontres de suite que DeMar Derozan score plus de 35 points dans des défaites et DMDR pourrait avoir la bonne idée d’en claquer 50 ce soir histoire d’assurer la victoire cette fois-ci. Pour les Hornets Lamelo Ball est entré dans le club fermé des joueurs All-Star dès leur année sophomore et ce postulat le poussera peut-être à tout casser contre les Bulls histoire de marquer le coup. Les Hornets ont bien besoin d’un peu de folie de leur meneur puisqu’ils restent sur une sale série de cinq défaites de suite et voient même les Hawks revenir les talonner au classement. Privés de Gordon Hayward pour une durée indéterminée, ils devront traverser cette période compliquée sans perdre trop de matchs s’ils veulent continuer à croire aux Playoffs. On est donc sur un must win pour les deux équipes, ce qui promet un vrai duel de gladiateur avec le couteau entre les dents. Petit bonus : on imagine que c’est le genre de match que le proprio des Hornets peut prendre un peu personnellement, car « les chèvres sont des animaux susceptibles ».

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Le Jazz reçoit les Warriors pour un duel au sommet de l’Ouest. Toujours orphelin de Gobzilla, le Jazz va devoir mettre les murailles s’il ne veut pas être la dixième victime de suite des Californiens.

Les Spurs commencent leur Rodeo Road Trip à Cleveland ce soir. Possible duel de All-Star entre Dejounte Murray et Darius Garland (car le second est questionable), mais cette phrase reste incroyable.

Les Lakers affrontent Anfernee Simons et quelques joueurs de pro B de passage à Portland. Si les Angelinos ne repartent pas avec la win on pourra dire que c’est mieux pour tout le monde d’arrêter la saison des Lakers tout de suite.

back to back entre les Wolves et les Kings, Minnesota a gagné la manche 1 hier et on s’attend clairement à la même ce soir.

Petit mercredi au programme mais un potentiel folie tout de même assez élevé. Les Lakers peuvent-ils perdre contre les Blazers ? LaMelo, DeMar, Donovan ou encore Steph peuvent-ils planter plus de quarante pions ? Pour le savoir le rendez-vous est pris ce soir à partir de 1h !