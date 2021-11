Programme NBA : Nets – Suns et Bulls – Heat au menu, inutile de vous dire que dormir n’est pas une option

Après la grosse soirée de vendredi, le week-end se poursuit avec huit matchs ce soir. Huit matchs, mais surtout des affiches qui valent clairement le détour. Nets – Suns, Bulls – Heat, et encore quelques autres, ce n’est clairement pas cette nuit qu’on va dormir.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021

0h : Sixers – Wolves (sur beIN Sports 1)

Sixers – Wolves 1h30 : Hawks – Knicks (sur beIN Sports 4)

Hawks – Knicks 1h30 : Nets – Suns

Nets – Suns 2h : Cavaliers – Magic

Cavaliers – Magic 2h : Bulls – Heat

Bulls – Heat 2h : Rockets – Hornets

Rockets – Hornets 2h30 : Mavericks – Wizards

Mavericks – Wizards 3h : Jazz – Pelicans

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

2h : Bulls – Heat : évidemment, le Nets – Suns va attirer tous les regards ce samedi mais comme on en parle déjà en profondeur ici, autant axer sur une autre affiche, surtout quand il y a un Bulls – Heat de prévu à 2h du mat’. Le deuxième de l’Est contre le troisième dans un United Center qui s’annonce chaud bouillant, tiens on a presque l’impression d’être en 2011. En back-to-back après avoir défoncé le Magic vendredi, les Taureaux voudront défendre leur territoire et ainsi envoyer un vrai message à Miami. Mission loin d’être facile évidemment, car l’équipe floridienne va non seulement débarquer avec la ferme intention de se remettre la tête à l’endroit suite à deux défaites sur ses trois derniers matchs, mais elle débarquera aussi avec les batteries rechargées. Les hommes de Spo ont effectivement pu profiter du minibreak de Thanksgiving, reste à voir s’ils ont bien digéré la dinde.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Joel Embiid va-t-il retrouver les parquets contre les Wolves ce soir et par la même occasion son grand copain Karl-Anthony Towns ? C’est possible, alors on va garder un œil sur ce Philly – Minny.

Trae Young qui affronte les Knicks, normalement ça fait des étincelles.

Evan Mobley devait rater deux à quatre semaines. Mais en fait il est déjà là pour affronter Orlando.

Mavericks – Wizards, y’a moyen que ça donne quelque chose de sympa. Par contre, Kuz, si tu pouvais éviter de débarquer avec ça…

Le Jazz retrouve les Pels juste après avoir perdu d’un point contre NOLA hier. Quelque chose nous dit que ça va finir en +30.

Encore une belle nuit qui nous attend. On se donne donc rendez-vous dès minuit pour un Sixers – Wolves en apéro, avant d’enchaîner sur le plat principal à Brooklyn puis le dessert à Chicago. Miam !