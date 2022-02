Larry Nance Jr. va se faire opérer du genou : six semaines d’indispo, on espère que les Blazers avaient fourni l’IRM aux Pels

Cela fait maintenant deux jours que les Pelicans ont reçu un colis contenant Tony Snell, Larry Nance Jr. et C.J. McCollum. Ce dernier est la pièce maîtresse du transfert entre Portland et NOLA, mais l’acquisition de Larry Nance Jr. n’est pas anodine. L’intérieur explosif vient densifier une raquette des Pelicans déjà solide. Le problème, c’est qu’il faudra attendre pour en profiter car Larry est arrivé blessé au genou, et va passer sur le billard ce vendredi.

L’étrange volatile n’avait donc pas dit son dernier mot cette saison. On pensait que les Pelicans avaient plus ou moins abdiqué avec l’absence prolongée de Zion Williamson, mais ils sont allés chercher C.J. McCollum du côté de Portland. Le glow-up est puissant, d’autant plus que l’arrière n’est pas venu seul. Son pote Larry Nance Jr. est intégré au package. Loin d’être un peintre, le fils de son père (logique) devrait apporter beaucoup aux Pelicans. Pour le moment, on lui souhaite juste un prompt rétablissement. L’intérieur s’est effectivement blessé au genou le 5 janvier dernier dans une confrontation face à Miami. Sa rééducation s’est plutôt mal passée, jusqu’à ce que l’on apprenne – quelques heures après le transfert – qu’une opération était nécessaire. Eh oui, Larry Nance Jr. devrait ainsi être indisponible pour une période de 6 semaines. On peut donc se demander si c’est vraiment ce que les Pelicans avaient prévu lorsqu’ils ont orchestré sa venue.

Can confirm Larry Nance Jr. is scheduled to have surgery on his right knee Friday. He hasn’t played since Jan. 5.

Sources tell ESPN that Nance is expected to miss up to six weeks.

The Pels acquired Nance in the 7-player deal that brought CJ McCollum and Tony Snell to NOLA.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) February 10, 2022