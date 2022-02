Programme NBA : C.J. McCollum avec le maillot des Pelicans et Suns – Bucks en dessert, autant dire qu’il va falloir tenir

Sept matchs au programme ce soir, et une nuit qui sera marquée notamment par le premier match de C.J. McCollum en tant que joueurs des Pelicans. On aura aussi le droit à un remake de la dernière Finale NBA, parfait pour se remettre de la trade deadline !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 10 FÉVRIER 2022

1h : Pistons – Grizzlies

Pistons – Grizzlies 1h30 : Pelicans – Heat

Pelicans – Heat 1h30 : Wizards – Nets

Wizards – Nets 2h : Rockets – Raptors

Rockets – Raptors 2h30 : Mavericks – Clippers (sur BeIN Sports 4)

Mavericks – Clippers 4h : Warriors – Knicks

Warriors – Knicks 4h : Suns – Bucks (sur BeIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Bucks, mais on en a parlé juste ici.

Pelicans – Heat (1h30) : gros évènement ce soir en NBA, car C.J. McCollum va pour la première fois de sa carrière jouer un match sous un autre maillot que celui de Portland. Tous les yeux seront donc rivés sur l’arrière dont la cohabitation avec Brandon Ingram est plus qu’attendue, et le push pour s’assurer le play-in – voire plus si affinités – commence dès ce soir pour NOLA. Attention parce que le boug peut très bien t’en planter 36 à 13/19 au tir ôur ses débuts, mais il peut également en mettre neuf à 4/16 parce que Cijay reste Cijay. Il vaudrait en tout cas mieux privilégier la première option si la Nouvelle-Orléans veut se débarrasser du redoutable Heat. Premier de Conf’, au complet depuis 3 matchs, et comme par hasard ça s’est soldé par trois démonstrations ? Le Heat va monter petit à petit en température, et chaque match va compter double tant le Top 4 est serré à l’Est puisque tout ce petit monde (Heat, Bucks, Bulls et Cavs) se tient en un petit match. Match hyper intriguant ce soir au Smoothie King Center, entre une équipe qui accueille un top player et une autre qui déchire tout sur son passage.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Ja Morant enchaîne les grosses perfs et ses Grizzlies continuent de gagner. Qui de mieux que les Pistons peuvent leur permettre de continuer à consolider leur place dans le Top 3 de l’Ouest ?

Wizards – Nets, autrement dit le match où 88 joueurs qui sont actuellement dans l’effectif à l’heure de ces lignes seront bien loin de leur franchise respective au moment du coup d’envoi. N’est-ce pas James Harden ?

Gary Trent Jr. et Pascal Siakam enchainent les perfs et les Raptors continuent de gagner. Qui de mieux que les Rockets peuvent leur permettre de continuer à consolider leur place dans le top 6 à l’Est ?

Les Clippers de… Norman Powell et Robert Covington vont rendre visite aux solides Mavs qui espèrent bien signer une quatrième victoire de suite. Ça promet un match serré tout ça.

Des Warriors en pleine bourre (sauf hier) face aux Knicks pleinement bourrés. Pas de Klay ce soir mais Steph compte bien mettre la race à New-York et ses 4 défaites de suite, à moins que le match ne se joue pas puisqu’apparemment tout le monde est transférable dans la grosse pomme.

Sept matchs de qualitey ce soir. On attaque l’apéro à 18H30 sur Twitch pour la trade deadline, et on digère tout ça à partir de 1h avec notamment les débuts de C.J. McCollum à NOLA et le remake des Finales 2021, mais quel menu, quel menu !