Gersson Rosas futur consultant chez les Knicks ? L’ancien GM des Wolves aperçu au Madison, à chacun sa deadline

Selon plusieurs insiders au sein de la Ligue, un poste de consultant chez les New York Knicks pourrait être proposé dans les prochains jours à Gersson Rosas, l’ancien décisionnaire des Wolves. On débrief.

S’il y a bien une chose à laquelle il faut s’attendre en NBA, c’est qu’il faut s’attendre à tout. Alors que nous sommes à quelques heures de la trade deadline, les bruits de couloir fusent. Parmi ces papoteries de fond de classe s’est glissée une étonnante rumeur concernant les Knicks. Selon Marc Stein, la franchise de Manhattan pourrait faire appel aux services de Gersson Rosas, l’ancien président des opérations basket des Timberwolves, licencié en septembre dernier, à trois semaines du début de la saison. C’est trop marrant, Rosas serait proche de Leon Rose, le patron des Knicks et ancien agent de joueurs. Selon Jon Krawsczynski de chez The Athletic, les deux compères ont même déjà travaillé ensemble, via l’agence CAA dans laquelle Leon Rose bossait auparavant. Les rumeurs ont récemment explosé lorsque Gersson Rosas a été aperçu ce mardi, lors de la rencontre opposant les Knicks et les Nuggets, en train de discuter avec les dirigeants de la franchise avant le début du match.

The Knicks are expected to hire former Timberwolves president of basketball operations Gersson Rosas as a consultant, league sources tell me. Developing story: https://t.co/v7jqoqXZSb — Marc Stein (@TheSteinLine) February 9, 2022

On ne connaît pas encore le rôle qui pourrait être proposé par les dirigeants des Knicks à Gersson Rosas. Passé par les Rockets entre 2013 et 2019, il a été l’architecte de la reconstruction des Minnesota Timberwolves depuis 2019. En faisant venir D’Angelo Russell ou Patrick Beverley et en draftant Anthony Edwards et Jaden McDaniels, l’objectif du quarantenaire était de construire une équipe compétitive autour de sa jeune star, Karl-Anthony Towns. Le passage de Gersson à Minneapolis n’aura duré que deux petites saisons. Les nouveaux propriétaires Marc Lore et Alex Rodriguez, arrivés en avril 2021, ont effectivement décidé de se séparer de lui, à trois semaines du début de l’exercice 2021-22. Aujourd’hui, les Louveteaux sont septièmes de la Conférence Ouest avec un bilan positif de 29 victoires pour 26 défaites, et Sachin Gupta – le manager par intérim – peut grandement remercier son prédécesseur pour le travail accompli. De son côté, Leon Rose – arrivé en 2020 à la tête des Knicks – a réalisé un formidable travail pour rendre sa franchise compétitive. Après une saison 2020-21 prometteuse, il faut dire que la hype est fortement redescendue du côté de la Grosse Pomme. Une arrivée de Gersson Rosas en tant que consultant ? Il est certain que le boss des Knicks ne cracherait pas sur un peu d’aide, une grosse tranche d’expérience. Lorsqu’on regarde le travail accompli par les deux hommes ces dernières années, on ne pourrait être qu’optimiste sur l’avenir de New York avec un tel duo à sa tête.

Chaque jour, les rumeurs continuent d’être alimentées et le rapprochement entre les Knicks et Rosas ne semble pas anodin. Ce jeudi soir, Rosas sera au match Warriors-Knicks à San Francisco pour rencontrer les responsables de New York. Un duo Leon Rose – Gersson Rosas à la tête des Knicks : où est-ce qu’il faut signer ?

Source texte : Marc Stein, Jon Krawsczynski