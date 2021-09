Gersson Rosas n’est plus le GM des Wolves : bombe dans le Minnesota, à 3 semaines de la reprise !

Ce n’est pas vraiment le genre de breaking news à laquelle on s’attend à moins d’un mois du début de la saison régulière, mais une grosse bombe vient de tomber en provenance du Minnesota : Gersson Rosas, le boss des opérations basket chez les Timberwolves, vient de se faire virer !

Wow. Alors celle-là, fallait l’annoncer. Ce mercredi soir, aux alentours de 21h, Shams Charania de The Athletic a balancé une très grosse breaking en annonçant la fin de l’ère Gersson Rosas, jeté par la fenêtre par les Wolves alors qu’on est à seulement une petite semaine du début des camps d’entraînement en vue de la prochaine saison NBA. Autrement dit, le timing est complètement dingue, Rosas ayant réalisé tous les derniers mouvements de l’intersaison (les prolongations de Jarred Vanderbilt et Jordan McLaughlin, la signature de Leandro Bolmaro), lui qui se retrouvait encore aux côtés de Pat Beverley lors de la conférence de presse de ce dernier il y a quelques jours. Bref, gros coup de théâtre dans le Minnesota, et il suffit de regarder la réaction du franchise player Karl-Anthony Towns sur Twitter pour comprendre qu’on est devant un beau bordel : « wtf… », ça veut tout dire. Si on ne connaît pas encore les vraies raisons et tout ce qui se cache derrière cette décision brutale, l’arrivée du duo Marc Lore – Alex Rodriguez dans le capital de la franchise de Glen Taylor, est peut-être à l’origine de ce renvoi de Rosas. On en saura plus dans les jours à venir mais ce qui est sûr, c’est que Gersson a fait un passage express chez les Loups. Un peu plus de deux ans, c’est tout. Arrivé en mai 2019 dans le Minnesota en tant que président des opérations basket, Rosas n’aura donc pas fait long feu, lui qui avait déjà quitté un poste de manager général chez les Mavericks en 2013 après seulement… trois mois à Dallas. Que retiendra-t-on de son mandat ? Le transfert Andrew Wiggins – D’Angelo Russell ? La sélection d’Anthony Edwards à la Draft ? Le trade pour récupérer… Jarrett Culver ? Le renvoi du coach Ryan Saunders pour laisser la place à Chris Finch ? Il s’est passé pas mal de choses ces deux dernières années mais les Wolves n’ont toujours pas décollé, et Rosas n’était plus considéré comme l’homme de la situation dans le front office de la franchise. Un front office où régnaient visiblement certaines tensions le journaliste des Wolves Dane Moore…

Just in: The Minnesota Timberwolves are parting ways with president of basketball operations Gersson Rosas, sources tell me and @JonKrawczynski. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2021

On le sait, l’objectif des Wolves, c’est de redevenir rapidement une équipe respectable dans la Conférence Ouest, eux qui n’ont connu qu’une seule campagne de Playoffs entre 2004 et aujourd’hui. Autant dire que la lose suit la franchise du Minnesota. La fin de saison plutôt encourageante l’an passé n’a pas suffi à sauver la peau de Rosas, et on se demande si tout ça n’est finalement pas lié au dossier Ben Simmons. Intéressés par les services de la star des Sixers, les Loups font partie des candidats potentiels pour l’accueillir mais rien de bien concret est pour l’instant ressorti des discussions. Alors que Rosas semblait ferme sur sa volonté de conserver D’Angelo Russell (qu’il avait donc recruté lui-même) en plus d’Anthony Edwards et bien évidemment Karl-Anthony Towns, son départ pourrait redistribuer quelques cartes et peut-être débloquer la situation Simmons (même si la relation entre Rosas et le boss Daryl Morey représentait un plus dans ce dossier, les deux ayant travaillé ensemble à Houston). On ne dit pas qu’un transfert de l’Australien vers Minnesota aura lieu demain, mais il va falloir surveiller ça de près. Ou alors c’est tout l’inverse. Peut-être que le nouveau groupe de propriétaires n’était pas fan de la stratégie de Rosas pour remettre les Wolves dans le droit chemin, et que son intérêt pour Simmons n’était pas partagé par ses supérieurs. Difficile de se prononcer comme ça à chaud. Alors évidemment, la question qu’on se pose désormais, c’est de savoir qui va remplacer Gersson Rosas à la tête des Wolves. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le duo Lore – Rodriguez va dans un premier temps promouvoir Sachin Gupta, vice-président exécutif des opérations basket des Loups, pour prendre les commandes de la franchise en attendant de trouver le successeur de Rosas. Woj indique que les Wolves vont faire une recherche approfondie et si l’on en croit Jake Fisher de Bleacher Report, l’actuel bras droit de Daryl Morey aux Sixers – Elton Brand – pourrait être sur les tablettes de Marc Lore et Alex Rodriguez.

Gros tremblement de terre du côté de Minneapolis ce mercredi. Alors que la saison approche lentement mais sûrement, les Wolves font le ménage dans leur front office. Timing complètement WTF comme dirait KAT, mais c’est la direction prise par la franchise du Minnesota. Vivement la suite…

Source texte : The Athletic / ESPN

Minnesota Timberwolves EVP of Basketball Operations Sachin Gupta is expected to be promoted to the franchise's interim head of basketball operations, sources tell ESPN. The Timberwolves are planning to conduct a broader search to find a permanent replacement for Gersson Rosas. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2021

The Timberwolves are promoting VP Sachin Gupta as the new head of basketball operations, sources tell me and @JonKrawczynski. Gupta becomes the first person of Indian-origin to run a basketball organization. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2021